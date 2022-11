Pakiet Affinity już w wersji 2.0. Aktualizacja z wieloma nowościami

Poznaj listę zmian.

Nareszcie, programy pakietutworzonego przez firmęw końcu doczekały się nowego wydania – wydania. Jakie zmiany wprowadza nowa generacja aplikacji przeznaczonych dla twórców? Przekonaj się.Cóż, lista zmian, których dokonano w wersji 2.0 programów Affinity Publisher Affinity Designer , jest dość długa. Absolutnie najważniejszą jest znacznie odświeżony interfejs. Teraz prezentuje się on jeszcze nowocześniej.Affinity 2.0 to także ulepszenia związane z wydajnością, a także liczne nowe narzędzia. Na przykładotrzymał funkcję pozwalającą zastosowanie nieniszczącego efektu wypaczenia wektorowego w przypadku dowolnej grafiki wektorowej lub tekstu. Pojawiło się też narzędzieumożliwiające szybkie i łatwe tworzenie złożonych kształtów, narzędzie noża pozwalające na szybkie pocięcie dowolnego kształtu, krzywej lub tekstu oraz narzędzie do mierzenia długości i odległości dowolnych linii, segmentów i obszarów zgodnie ze skalą.

Nowe narzędzie Shape Builder w programie Affinity Designer 2.0. | Źródło: Serif

Affinity Photo 2.0 ułatwia pracę z maskami. | Źródło: Serif

Affinity Publisher 2.0 umożliwia łączenie publikacji. | Źródło: Serif

Programy Affinity – jak korzystać?

od teraz pozwala z kolei na wywoływanie plików RAW w sposób nieniszczący, zniekształcanie obrazów tak, aby pasowały do wybranego szablonu, czy nakładanie masek, które aktualizują się automatycznie w oparciu o właściwości bazowego obrazu. Program ułatwia też łączenie ze sobą wielu warstw masek.Najważniejsza nowość wto z kolei możliwość łączenia oddzielnych dokumentów powstałych w programie w celu stworzenia pojedynczej długiej publikacji. Funkcja ta automatycznie synchronizuje numery stron, tabele, indeksy i style. Co jednak istotne, działa tylko na desktopach. Studentom korzystającym z programu przyda się zaś nowe narzędzie tworzenia przypisów w stylu akademickim.Pełną listę zmian wprowadzonych w Affinity 2.0 poznasz, przechodząc pod ten adres Wersje próbne programów Affinity Publisher 2.0, Affinity Photo 2.0 i Affinity Designer 2.0 pobierzesz za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem. Aby skorzystać z wersji próbnej, należy zalogować się do konta użytkownika. Jeżeli nie posiadasz konta, możesz go bezpłatnie założyć na stronie producenta.Aby korzystać z pełnych wydań programów Affinity 2.0, wystarczy wykupić licencję. Co istotne, firma Serif pozwala na zakup licencji dla każdego z programów osobno, z rozróżnieniem na wersję macOS, Windows i iPadOS. Koszt licencji dla pojedynczego programu w wersji na macOS lub Windows wynosi bazowo(w przypadku klienta indywidualnego). W tej chwili trwa jednak promocja, która obniża cenę do. Licencja na iPadOS kosztuje bazowo, ale przy obecnej promocji tylkoDodatkowo teraz Serif wprowadził opcję zakupu, obejmującej wszystkie aplikacje, na wszystkich platformach. Docelowo ma ona kosztować, ale obecnie obowiązuje cena promocyjna, wynoszącaCo istotne, użytkownicy programów Affinity 1.9, aby móc korzystać z programów Affinity 2.0, będą musieli opłacić nową licencję. To powiedziawszy, programy Affinity 1.9, choć nie będą już wzbogacane o nowe funkcje, wciąż będą działać.Źródło: Serif, fot. tyt. Serif