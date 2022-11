Nie lubicie nowego wyglądu Gmaila? No to macie problem

Gmail już na stałe z nowym interfejsem

Źródło: Google

Gmail na dobre wzbogacił się o odświeżony interfejs, który oficjalnie został zapowiedziany w lipcu bieżącego roku. Użytkownicy od teraz nie mają możliwości powrotu do poprzedniego wyglądu – ten towarzyszył klientowi pocztowemu przez dłuższy czas. Jeśli więc niekoniecznie pasuje Wam obecny design usługi, to… trudno. Czym dokładnie się on charakteryzuje?Google dosyć często decyduje się na implementację wizualnych zmian do swoich najpopularniejszych platform. Do takich bez wątpienia należy Gmail , który podczas tegorocznego okresu wakacyjnego został w pełni przystosowany do wzornictwa Material Design . Zyskał wtedy nie tylko nową czcionkę, ale także „zintegrowany wygląd” wyróżniający się możliwością łatwego skorzystania z opcji oferowanych przez usługi pokroju Chat, Spaces i Meet.Poszczególne przyciski (widoczne po lewej stronie interfejsu) można stosowanie dostosowywać do własnych potrzeb, co jest dobrym krokiem ze strony koncernu – część osób bowiem jawnie krytykowała podejście do Gmaila jako usługi stanowiącej „centrum dowodzenia”. Wielu internautów chce po prostu korzystać z klienta pocztowego do sprawdzania maili i nic poza tym – dlatego też zmuszanie ich do sprawdzania pomniejszych usług było niekoniecznie na miejscu.Nowy wygląd to także– wszystko stało się nieco bardziej zaokrąglone i przejrzyste. Osobiście nowy interfejs bardzo mi się podoba, lecz zdaję sobie sprawę, że jego unifikacja z innymi aplikacjami może powodować uczucie znużenia.Na nic jednak krytyka i chęć powrotu do starego interfejsu. Google właśnieGmaila, co do tej pory można było zrobić przy pomocy jednego kliknięcia. Dezaktywacja tej funkcji była zapowiadana od dłuższego czasu i trzeba przyznać, że koncern z Moutain View i tak znajduje się w mniejszości jeśli chodzi o obecność takich rozwiązań.