Instagram pozwoli zaplanować posty. Użytkownicy czekali na to od dawna

Instagram już niedługo wzbogaci się o możliwość planowania postów. Funkcja będzie dostępna dla kont profesjonalnych – skorzystają z niej więc nie tylko Influencerzy, ale także firmy czy marki. Do tej pory użytkownicy musieli korzystać w tym celu z nieoficjalnych aplikacji lub specjalnego webowego menedżera. Mamy więc do czynienia z istotną nowością, lecz na jakich dokładnie zasadach zadziała?



Instagram wprowadza kilka wyczekiwanych nowości

Właśnie zapowiedziano dwa interesujące usprawnienia. Zaczniemy rzecz jasna od możliwości planowania postów – konsumenci prosili o implementację tego rozwiązania od dłuższego czasu. Warto jednak zaznaczyć, iż nie skorzystają z niego osoby posiadające „zwykłe” konto – wymagane okaże się przejście na konto „profesjonalne”. Nadchodzące narzędzie pozwoli ustawić publikację konkretnego postu, karuzeli zdjęć lub Reels z maksymalnie 75-dniowym wyprzedzeniem.



- IG Web Updates pic.twitter.com/5tyMxWh1n8 — Adam Mosseri (@mosseri) November 8, 2022

Da to firmom i twórcom jeszcze większą kontrolę nad tym, co i kiedy pojawia się na ich profilu. Skorzystanie z opcji będzie bardzo proste – podczas publikacji wpisu należy kliknąć w przycisk „Zaawansowane ustawienia”, a następnie wybrać pozycję „Zaplanuj ten post”. Potem wystarczy wybrać interesujący nas termin i gotowe. Choć ta funkcja nie wydaje się przełomowa (od dłuższego czasu oferuje ją chociażby Facebook), to do tej pory próżno było jej szukać na Instagramie. Dobrze, że ten stan rzeczy wkrótce ulegnie zmianie – konkretny termin wdrożenia nowości nie został jednak jeszcze podany.



Na razie jednak nie zapowiedziano możliwości planowanie Stories – to także opcja, która zapewne przydałaby się we wielu sytuacjach. Ogłoszono natomiast lekkie przeprojektowanie internetowej wersji platformy. Teraz ma być ona „czystsza, szybsza i łatwiejsza w użyciu” – o jakich zmianach dokładnie mówimy?



Cóż, przede wszystkim menu i wszystkie najważniejsze ikony zostały przeniesione do nowego bocznego panelu, który teraz znajduje się po lewej stronie interfejsu. Przejście do sekcji Odkrywaj/Wyszukaj wyświetli natomiast teraz siatkę zdjęć rozciągniętą na cały monitor. Wtedy też wspomniany pasek boczny zostaje zwinięty.



Jeśli więc korzystacie z Instagrama w jego webowej odsłonie, to zapewne będziecie zadowoleni z wprowadzonych zmian – te są widoczne na pierwszy rzut oka i sprawiają, że interfejs prezentuje się nieco nowocześniej i mniej surowo. Zapowiedziany design powinien zacząć pojawiać się u wszystkich użytkowników w przeciągu kilku najbliższych tygodni. Warto więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.



Źródło: Instagram