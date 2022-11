Ważna nowość w aplikacji Yanosik, która ucieszy podróżujących polskimi autostradami

Jak skorzystać z e-TOLL w Yanosiku?

Yanosik popularny w Polsce systemem ostrzegania o sytuacji na drodze. Osoby zmotoryzowane mogą odbierać powiadomienia m.in. o zagrożeniach, wypadkach, fotoradarach i kontrolach policji. Sama aplikacja na systemy mobilne jest stale rozwijana, a teraz pojawiła się nowość, która z pewnością ucieszy podróżujących autostradami.Warto przypomnieć, że od 1 grudnia 2021 roku kierowcy pojazdów osobowych są zobowiązani do korzystania z systemu e-TOLL na płatnych odcinkach. Elektroniczny system e-TOLL zastąpił tradycyjne punkty poboru opłat. Teraz użytkownicy systemu Yanosik będą mogli kupować "E-bilet autostradowy" wygodnie i bezpośrednio z aplikacji.Jak informują twórcy Yanosika, nową funkcję stworzono tak, by była jak najbardziej intuicyjna, a cały proces trwał jak najkrócej. Kupno e-biletu autostradowego odbywa się wyłącznie w aplikacji.Aby opłacić przejazd autostradą uruchom Yanosika, wejdź do menu i wybierz opcję ‘Bilety autostradowe’, wybierz autostradę, uzupełnij informacje o przejeździe autostradą i swoim pojeździe, wybierz z mapy miejsce wjazdu i wyjazdu lub wpisz je ręcznie i kup e-bilet autostradowy.