Poznaliśmy najlepsze aplikacje z Huawei AppGallery

Zwycięzcy AppGallery Editors' Choice Awards

kat. Best Green App – Moovit

kat. Best Health App – Yazio

kat. Best Essential App – Revolut

kat. Best Personal Growth App – Kahoot!

kat. Best Trending App – Smule

kat. Best Family & Casual Game – My Talking Angela 2

kat. Best RPG Game – Summoners War

kat. Best Trending Game – Infinity Kingdom

kat. Best Sports Game – Fishing Clash

kat. Best Strategy Game – Lords Mobile

Na rynku królują 3 największe ekosystemy aplikacji mobilnych. Globalnymi liderami są Google i Apple, a trzecia pozycja należy do Huawei. Chiński koncern podczas gali na Web Summit w Lizbonie, przedstawił laureatów AppGallery Editors' Choice Awards 2022 oraz Grow with Huawei Awards 2022. Kolejny raz wybrano najlepsze aplikacje i gry dostępne w sklepie AppGallery, a po raz pierwszy przyznano nagrody także partnerom biznesowym oraz twórcom aplikacji współpracującym z Huawei.AppGallery Editors' Choice Awards, które odbyły się już po raz trzeci, przyznano w pięciu kategoriach dla aplikacji i pięciu dla gier. Laureatów wyłoniły zespoły ekspertów Huawei z całej Europy. W swoim werdykcie brali oni pod uwagę przede wszystkim zastosowaną innowacyjność rozwiązań, doświadczenia z użytkowania aplikacji, angażującą fabułę i przyciągający oko design.Zainaugurowana w tym roku nagrodajest przyznawana za osiągnięcia biznesowe partnerów i agencji współpracujących z Huawei przy tworzeniu udanych kampanii, które wykorzystują kluczowe usługi HMS. Należą do nich kampanie prowadzone w takich serwisach, jak: Przeglądarka Huawei, Wyszukiwarka Huawei i HUAWEI Ads.