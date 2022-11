Windows 11 na smartfonie? Koncept pokazuje, jak mógłby wyglądać

Ciekawa wizja.

Wszyscy wiemy, jaki los spotkał systemi smartfony z serii. Zdaje się, żena zawsze porzucił ambicje stworzenia alternatywy dla. Niemniej, niektórzy wciąż mają nadzieję na to, że kiedyś powstanie kolejny system Microsoftu przeznaczony na urządzenia mobilne. Ba, część osób próbuje zobrazować, jak taki system mógłby wyglądać.Pewien użytkownik serwisu, podzielił się w platformie grafiką, która przedstawia koncepcję współczesnej wersji mobilnego Windowsa. Koncepcja ta jest mocno inspirowana designem systemu Windows 11 Omawiana koncepcja przedstawia nie tylko ekran główny mobilnego oprogramowania, ale także jego ustawienia czy ekran blokady. Możemy zatem wyobrazić sobie, jak wyglądałoby użytkowanie systemu Windows 11 w wersji dedykowanej smartfonom.Na pierwszy rzut oka koncepcja użytkownika BrunoAlvesIV może wyglądać niczym system Android z motywem nawiązującym do Windowsa. Zawiera jednak ikony i elementy kojarzące się jednoznacznie z oprogramowaniem Microsoftu. Z resztą, jestem pewna, że wiele osób nie narzekałoby, gdyby mobilny Windows posiadałby pewne podobieństwa do Androida. Przesiadka na ten system byłaby wówczas znacznie łatwiejsza.

Koncepcja mobilnego systemu Windows 11. | Źródło: Reddit/ BrunoAlvesIV

Jeden z wielu pomysłów na mobilny Windows

Jak można zauważyć, koncept z Reddita nie zawiera kafelków, które były charakterystyczne dla Windows Phone, a które były też częścią Windows 8 i Windows 10. Moim zdaniem to dobrze. Nigdy nie byłam ich fanką.Oczywiście, to nie pierwszy taki koncept, jaki trafił do sieci. Poza tym, niektórzy postanowili na własnej skórze przekonać się, jak wyglądałby Windows 11 działający natywnie na smartfonie . System dedykowany urządzeniom mobilnym to jednak zupełnie co innego niż desktopowy system uruchomiony na smartfonie.Na szczęście, Microsoft zdaje sobie sprawę z tego, że przynajmniej niektóre urządzenia zyskują, jeśli w kwestii oprogramowania granica między systemem desktopowym a mobilnym się nieco zaciera. Dlatego Microsoft Surface Duo od jakiegoś czasu obsługuje system Android 12L, który posiada wiele funkcji zapożyczonych z desktopów.Źródło: Reddit , fot. tyt. Canva