Darmowy pakiet biurowy LibreOffice do aktualizacji. Producent apeluje

Ważna poprawka.

Zaktualizuj LibreOffice do najnowszego wydania

Darmowy pakiet biurowy LibreOffice

Darmowa alternatywa dla pakietu Microsoft Office? Istnieje kilka darmowych pakietów biurowych , ale od lat dla wielu użytkowników komputerów osobistych opcję numer jeden stanowiod. Bezpłatne odpowiedniki programów Word, Excel, Powerpoint w postaci narzędzi Writer, Calc i Impress cieszą się niemałym poważaniem. Teraz wydawca zestawu aplikacji biurowych apeluje do dokonania niezwłocznej jego aktualizacji.The Document Foundation, producent oprogramowania LibreOffice, ogłosiła niedawno wydanie LibreOffice 7.3.7 jako ostatniej aktualizacji serwisowej dla pakietu biurowego LibreOffice w wersji 7.3, który przestanie być wspierany jeszcze w tym miesiącu. Łatka zawiera 28 poprawek błędów wcześniej zgłaszanych przez użytkowników. Osoby nadal korzystające z pakietu biurowego LibreOffice 7.3 powinny zaktualizować go do bieżącej wersji 7.3.7. The Document Foundation zaleca jednak użytkownikom LibreOffice 7.3 przeprowadzenie aktualizacji do najnowszego LibreOffice 7.4.Pakietzadebiutował w sierpniu 2022 roku z wieloma nowymi funkcjami i poprawioną interoperacyjnością dokumentów. Najnowszy LibreOffice 7.4.2 jest już dostępny do pobrania w postaci instalatora, aktualizacji oraz w postaci 64-bitowych plików binarnych dla dystrybucji DEB i RPM.LibreOffice 7.3 nie będzie już otrzymywać aktualizacji i zostanie oficjalnie wycofany pod koniec tego miesiąca, 30 listopada. LibreOffice 7.4 będzie obsługiwany aż do 12 czerwca 2023 roku, z czterema kolejnymi aktualizacjami konserwacyjnymi, aż do wersji 7.4.6.Następna planowana aktualizacja pakietu biurowego LibreOffice 7.4, LibreOffice 7.4.3, powinna zostać wydana za nieco ponad tydzień.Najnowszą wersję bezpłatnego pakietu biurowego pobierzesz wygodnie z bazy danych serwisu Instalki.pl. Poniżej znajdziesz odnośniki do wydań na wszystkie najpopularniejsze systemy operacyjne. W momencie publikacji niniejszego wpisu najnowszym wydaniem jest LibreOffice 7.4.2.Źródło: The Document Foundation