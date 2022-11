Telegram z licznymi nowościami. Nadeszła ewolucja czatów grupowych

Listopadowa aktualizacja Telegramu już jest

Źródło: Telegram

Źródło: Telegram

Źródło: Telegram

Źródło: Telegram

Źródło: Telegram

Źródło: Telegram

Źródło: Telegram

Telegram wzbogacił się właśnie o kolejny sporych rozmiarów update. Użytkownicy otrzymali chociażby możliwość lepszego organizowania dyskusji w dużych grupach przy pomocy „tematów”. Poza tym wprowadzono kolekcjonerskie nazwy użytkowników oraz konwersję wiadomości wideo na tekst. Poniżej znajdziecie szczegółowy opis nowości – czego dokładnie należy się spodziewać? Telegram regularnie zyskuje ciekawe usprawnienia, choć nie dzieje się to zbyt często – zazwyczaj raz na dwa miesiące. Najczęściej możemy jednak mówić wtedy o implementacji naprawdę istotnych narzędzi ułatwiających i uprzyjemniających wysyłanie wiadomości za pomocą popularnego komunikatora. Nie inaczej jest w przypadku listopadowej aktualizacji.Zdaje się, żeskierowane do grup liczących więcej niż 200 członków. Mowa tu tak naprawdę o, które charakteryzują się nie tylko określonym tematem dyskusji, ale również oddzielnymi udostępnionymi multimediami i ustawieniami powiadomień. Jeśli więc jesteś członkiem społeczności poświęconej grom wideo, to jednym z „tematów” może być chociażby granie na określonej konsoli.Celem wprowadzenia funkcji jest „dodanie nowych sposobów dostosowywania swoich czatów i promowania dyskusji”. Co ciekawe, jeszcze w tym roku internauci mają doczekać się podobnego zestawu narzędzi, ale dostosowanego do małych grup. Jeśli zaś chodzi o opisaną nowość, to jej aktywacji dokonać muszą administratorzy grup w sekcji Uprawnienia. Trzeba przyznać, że ostatnio coś jest na rzeczy z tego typu rozwiązaniami – dopiero co WhatsApp zdecydował się na dodanie niemalże identycznej opcji pod nazwą Społeczności Nieco kontrowersji wzbudzą bez wątpieniaoparte o technologię blockchain. Osoby korzystające z komunikatora mogą teraz przypisać wiele takich pseudonimów do każdego ze swoich kont i czatów publicznych. Ich posiadacz oraz wartość określany jest przez sieć TON – a ich zakup możliwy jest z poziomu nowej platformy Fragment.Czym takie kolekcjonerskie nazwy różnią się od podstawowych? Cóż – przede wszystkim mogą być ona, co pozwala na pozyskanie unikalnych nicków. Użytkownik ma nad nimi pełną kontrolę, może je bez problemu wymienić lub zachować. Istnieje także możliwość dezaktywacji nazwy użytkownika.Jeśli natomiast jesteście subskrybentami abonamentu Premium, to warto zwrócić uwagę na wprowadzenie opcji. Do tej pory funkcja transkrypcji była dostępna wyłącznie w przypadku tzw. głosówek.Nie można rzecz jasna zapomnieć o implementacji– te dotyczą głównie Halloween, więc nie da się ukryć, że artyści nieco się spóźnili z ich opracowaniem (choć Telegram winę zrzuca na Apple, które potrzebowało dwóch tygodni na przejrzenie aktualizacji). Jeśli już przy tego typu nowościach jesteśmy, to warto wspomnieć o nowych interaktywnych emoji (odtwarzają one efekty pełnoekranowe w rozmowach 1 na 1) i reakcji.Użytkownicy korzystający z Telegramu na iOS zapewne ucieszą się na wieść o. Kolory mają być teraz bardziej zrównoważone i „zapewniać lepsze efekty rozmycia podczas przewijania czatów i listy czatów”. Brzmi nieźle!Teraz coś dla osób z urządzeniami opartymi o Androida. Mowa o bardzo przydatnym usprawnieniu w postaci– w tym podglądów linków. Zapewne sporo internautów kojarzy to z aplikacji Wiadomości.Poza tym zdecydowano się na implementacjęaplikacji. Czujne oko dostrzeże nową animację w momencie przesuwania palcem w lewo podczas próby odpowiedzenia na wiadomość. Kliknięcie numeru telefonu użytkownika otworzy natomiast specjalne menu zawierające kilka opcji połączeń. Ładowanie wiadomości w grupie lub kanale okraszone zostanie natomiast pulsującymi symbolami zastępczymi.To wszystkie najważniejsze nowości wprowadzone w listopadowej aktualizacji Telegramu – wszystkie powinny być już dostępne. Teraz natomiast pozostaje czekać na kolejny update, ten ma się pojawić jeszcze w tym roku.Źródło: Telegram