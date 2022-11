Windows 11 - aktualizacja 22H2 blokowana przez Xbox Game Bar

Winowajca? Błąd wykryty w aplikacji.

Problem z nagrywaniem w Xbox Game Bar

wykrył w aplikacjibłąd, po czym zdecydował, że jest to błąd wystarczająco poważny, by wstrzymać na komputerach, na których Xbox Game Bar był używany, możliwość aktualizacji Windows 11 do wersji. Kiedy blokada zostanie zdjęta i o jakim błędzie mowa?Błąd, który zauważono w Xbox Game Bar sprawia, że audio i wideo w materiałach z rozgrywki nagranych z pomocą tego narzędzia nie są zsynchronizowane. Najczęściej pojawia się on w przypadku korzystania z funkcji „Nagraj ostatnie 30 sekund”.Co ciekawe, omawiany błąd jest znany od dłuższego czasu. Ba naprawiono go w aktualizacji, wydanej 25 października. Niemniej była to aktualizacja opcjonalna, która nie instalowała się na komputerach automatycznie. Poprawka trafi do wszystkich w aktualizacji obowiązkowej później.