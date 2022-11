YouTube niczym TikTok. Nadchodzi opcja prowadzenia streamów w dwie osoby

Współprowadzenie streamów nadchodzi na YouTube

Źródło: YouTube

YouTube rozpoczął wdrażanie funkcji "Go Live Together", która pozwoli na prowadzenie streama w dwie osoby. Na samym początku nowość będzie dostępna jednak wyłącznie z poziomu aplikacji mobilnej i zostanie udostępniona wybranej garstce twórców. Nie da się jednak ukryć, iż mówimy o dosyć interesującym rozwiązaniu. Jak dokładnie będzie ono działać?Serwisy pozwalające na organizowanie live'ów nieustannie próbują przekonać do siebie nowych użytkowników. Utrzymanie uwagi widza w przypadku tego formatu jest bowiem bardzo trudne i składa się z wielu czynników. Głównym z nich jest bez wątpienia osoba odpowiedzialna za konkretną transmisję. A co gdyby tak na jednym ekranie pojawiło się dwóch lubianych influencerów?Na ten pomysł wpadł już swego czasu TikTok , który obecnie pozwala na jednoczesne zaproszenie nie tylko kilku twórców, ale także widzów oglądających wydarzenie LIVE. Zaangażowanie odbiorcy odbywa się więc tam na kilku płaszczyznach, co bywa skuteczne - transmisje popularnych tiktokerów oglądane są przez dziesiątki tysięcy osób. Podobne narzędzie działa także na Twitchu , lecz na zupełnie innych zasadach. Teraz do gry wkroczył YouTube.to funkcja zapowiadana od dłuższego czasu. W końcu jednak zaczyna się jej wdrażanie u pierwszych twórców. Nowość pozwoli im na zaproszenie gościa, który przejdzie wraz z nimi na żywo - ważną informacją jest to, że, co zapewne zwiększy grono zainteresowanych internautów jeszcze przed jej startem.Zaplanować streama można z poziomu komputera, lecz jego prowadzenie będzie zarezerwowane (przynajmniej na początku) dla aplikacji mobilnej. Warto też wspomnieć, że w trakcie transmisji osoby współprowadzące mogą się zmieniać, lecz twórcy mogą gościć wyłącznie jednego twórcę w danym momencie. To spore ograniczenie.Aktywacja nowości odbędzie się w dosyć prosty sposób -, który przekieruje influencerów do sekcji edycji szczegółów transmisji. Następnie pojawi się opcja "Zaproś współprowadzącego" - oczywiście zaproszona osoba pojawi się dopiero wtedy, gdy zaakceptuje otrzymaną prośbę. Tylko główny streamer będzie miał jednak władzę odnośnie do momentu rozpoczęcia wydarzenia LIVE.Zresztą, otrzyma on także wszystkie inne przywileje.trafią tylko do niego, a informacja o organizowanym streamie nie będzie widoczna na kanale współprowadzącego. Taka opcja ma się jednak pojawić w przyszłości - na razie nie możemy na nią liczyć.Nie da się ukryć, żeniektórych streamów oraz aktywności widzów. Rozwiązanie wciąż znajduje się jednak na wczesnej fazie rozwoju - na przestrzeni kolejnych miesięcy zapewne doczekamy się licznych usprawnień w tym aspekcie.Źródło: YouTube