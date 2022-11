5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #311]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

Flex: Multi-Speed Auto Scroll

Cena: 0 zł / Android: 10 i nowsze

W tym tygodniu prezentujemy narzędzie do automatycznego przewijania ekranu, nowoczesny dziennik, a także aplikację edukacyjną związaną z marketingiem internetowym. Mobilni gracze będą mogli spróbować swoich sił w kolorowej grze symulacyjnej oraz zwariowanym tytule zręcznościowym.

Day One

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 13,99 zł-159,99 zł za element / Android: 7.0 i nowsze

Ciekawe narzędzie do automatycznego przewijania ekranu. Może się przydać do szybkiego przeglądania mediów społecznościowych, czytania długich artykułów itp. Na początku ustalamy aplikacje, dla których ma działać przewijanieGdy je uruchomimy, z boku ekranu pojawi się pasek z przyciskami do sterowania prędkością i innymi parametrami przewijania (przeskakiwanie na górę lub dół strony, ustawienie timera itp.).

Nowoczesny dziennik w minimalistycznej oprawie graficznej. Pozwala na wygodne zapisywanie wspomnień, ważnych informacji itp. Do każdego wpisu aplikacja automatycznie dodaje datę, czas, lokalizację, a nawet informacje o pogodzie. Nasze dane są szyfrowane (end-to-end) i mogą być chronione hasłem. Po założeniu konta możemy kontynuować prowadzenie dziennika na dowolnym urządzeniu.Darmowa wersja umożliwia swobodne prowadzenie jednego dziennika.