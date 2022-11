Neko Golf - tylko dla fanów anime (recenzja gry)

Bardzo kolorowa gra w golfa.

Neko Golf – gra sportowa w świecie anime

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 17,99 zł-349,99 zł za element / Android: 8.0 i nowsze

Czytaj również:

Fanów japońskich animacji czy komiksów nie brakuje również nad Wisłą. Nic zatem dziwnego, że w sklepach z aplikacjami znajdziemy mnóstwo gier czerpiących stylistykę z anime. Powstaje jednak pytanie - czy tego typu produkcje z założenia przemawiają tylko dla fanów gatunku?Neko Golf to ciekawy przypadek, który pozwoli na nie odpowiedzieć. Mamy tu do czynienia z grą sportową osadzoną w świecie anime. Mechanika gry w golfa jest tu całkiem rozbudowana i nie należy do najłatwiejszych.Sterujemy siłą i kierunkiem uderzenia, dobieramy kij itp. Nasze wyniki zależą od szeregu czynników, jak ukształtowanie terenu, wiatr, poziom zawodnika itd. Swobodna gra wymaga trochę wprawy i poznania szczegółów rozgrywki.Toczymy kilkuminutowe pojedynki z innymi graczami. Nie brakuje możliwości reagowania na uderzenia oponenta czy prostego czatu. Wszystko to układa się w dość spójną całość. Pod jednym warunkiem - w mojej ocenie gra wymaga zamiłowania do świata anime.Jest kolorowo, co chwilę widzimy przerywniki z animacjami (reakcje na uderzenia itp.), interfejs pełen jest krzykliwych napisów i przycisków. Jeżeli klimat japońskich animacji nam nie odpowiada, nie damy rady nawet przejść samouczka. Okazuje się więc, że gry czerpiące garściami z tej stylistyki nie będą uniwersalne.Na szczęście gra nie przytłacza reklamami. Jak na standardy smartfonowe, ekranów ładowania mogłoby być mniej, ale to już bardziej kwestia optymalizacji przez twórców.Neko Golf trudno ocenić jednoznacznie. Sama gra w golfa jest tu wykonana solidnie. Nie każdemu spodoba się jednak otoczka. Tytuł raczej dla fanów anime.