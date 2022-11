14-latka kręciła tiktoki na drodze wojewódzkiej. Wjechała pod samochód

Brak wyobraźni.

14-latka kręciła tiktoka. Prawie przypłaciła to życiem

Plaga nierozsądnych zachowań

"Przestrzegamy, przed niebezpiecznymi zachowaniami i uczulamy, że droga nie jest miejscem do zabawy, ale służy do przemieszczania się w konkretnym kierunku. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego aby na drodze patrzyli i słuchali co się wokół nich dzieje oraz ograniczyli korzystanie z przedmiotów rozpraszających uwagę. Czasem wystarczy tylko chwila by doszło do zdarzenia, za które można przypłacić zdrowiem a nawet życiem. Pamiętajmy, za poziom bezpieczeństwa na drodze odpowiadają wszyscy, którzy z niej korzystają"

Ludzie wpatrzeni w ekrany smartfonów często zupełnie zapominają o całym otaczającym ich świecie. W największej liczbie przypadków nieszczęścia z tego tytułu zdarzają się młodzieży, która statystycznie najczęściej spogląda w stronę wyświetlaczy tych urządzeń. Wiele wypadków ma miejsce w trakcie kręcenia różnego rodzaju materiałów na media społecznościowe. Tak było w przypadki 14-letniej rowerzystki, która wpadła wprost pod jadący samochód.wyjaśniają przyczyny i okoliczności wypadku drogowego z udziałem 14-letniej rowerzystki. W środę 2 listopada około godziny 15:00 dyżurny KPP w Nidzicy otrzymał zgłoszenie o wypadku z udziałem nastolatki oraz samochodu osobowego marki Honda na drodze wojewódzkiej DW604 nieopodal miejscowości Ruskowo w gminie Janowo.Ustalono, że 14-letnia dziewczyna wraz z koleżanką jeździły po drodze i nagrywały filmiki ze swoim udziałem na platformę TikTok . W pewnym momencie młoda dziewczyna nie zasygnalizowała zmiany kierunku jazdy i nagle wjechała pod jadący w tym samym kierunku samochód. W wyniku uderzenia doznała poważnych uszkodzeń ciała. Z miejsca wypadku do Szpitala Dziecięcego w Olsztynie została przetransportowana śmigłowcem LPR.Kierujący samochodem marki Honda 39 latek był trzeźwy.- przypomina w swoim komunikacie policja warmińsko-mazurska.TikTok słynie z przeróżnych głupich wyzwań, w wyniku których nierzadko giną podejmujące je dzieci. Holocaust Challenge Skull Breaker Challenge to tylko wierzchołek piramidy idiotycznych zabaw. W tym przypadku prawdopodobnie nie chodziło o żadne wyzwanie, a wypadek był skutkiem zwykłego młodzieńczego braku odpowiedzialności.Uważajcie na siebie.Źródło: KPP Niedzica