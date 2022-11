Meta niczym Poczta Polska. NFT na Instagramie staje się faktem

NFT na Instagramie - tego chcieli użytkownicy, prawda?

Meta poinformowała o wprowadzeniu szeregu funkcjonalności, które pomogą twórcom na rozwijanie własnego biznesu na Instagramie oraz Facebooku - mowa tu chociażby o możliwości tworzenia i sprzedawania NFT. Zakończono także testy modelu subskrypcyjnego, co również pozwoli influencerom na zwiększenie swojego przychodu. Poniżej znajdziecie szczegółowy opis zapowiedzianych nowości.NFT to temat, który tak naprawdę przestał istnieć w mainstreamie. Ostatnio zrobiło się o tych tokenach dosyć głośno na polskim poletku, kiedy to Poczta Polska postanowiła zabawić się w Internet Explorera i zapowiedziała cyfrowe znaczki - więcej o tym cudownym pomyśle przeczytacie w artykule Maksyma. Teraz natomiast czas wybrać się do świątyni Marka Zuckerberga.Tam bowiem rozpoczęto wdrażanie NFT do Instagrama . Już wkrótce twórcy będą mogli tworzyći sprzedawać je na popularnej platformie. Oczywiście przy okazji udostępnione zostaną stosowne narzędzia szyfrujące end-to-end obejmujące zarówno proces kreacji (tutaj mowa o Polygon blockchain), prezentacji, jak i sprzedaży.Transakcje także będą odbywać się bezpośrednio na Instagramie - na razie jednak dostęp do funkcjonalności otrzymają niektórzy amerykańscy twórcy, w przeciągu najbliższych miesięcy zasięg nowości zostanie stosownie rozszerzony. Ponadto warto wspomniec o rozszerzeniu listy typów cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich o m.in. treści wideo. Dodano także wsparcie dla blockchainu Solana i portfela Phantom.To jednak nie wszystko, co przygotowała Meta w kwestii zwiększenia liczby sposobów na zarabianie. Twórcy mogą liczyć chociażby(na razie tylko w USA). W zamian za cykliczną opłatę internauci otrzymają dostęp do ekskluzywnych treści - tyczy się to nie tylko tradycyjnych postów, ale także Stories czy Reels. Trudno stwierdzić, kiedy funkcja trafi do polskich influencerów.Poza tym, który działa niemalże identycznie jak w przypadku TikToka. Osoby korzystające z Reels mogą wręczać prezenty swoim ulubionym twórcom oraz nagradzać ich punktami. Przełoży się to rzecz jasna na większy przychód danego influencera. Jak zwykle - na razie narzędzie będzie dostępne wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych.No i na koniec warto wspomnieć o. Ta funkcja pozwoli twórcom na całym świecie na jeszcze skuteczniejszą prezentację swoich najmocniejszych stron i zawartości nie tylko użytkownikom, ale również markom i reklamodawcom. Poza tym osoby ujrzą tam różne statystyki na temat popularności swojej działalności i otrzymają dostęp do edukacyjnych treści. Brzmi dosyć ciekawie.Wyżej opisane nowości idealnie pokazują to, że Meta rozwija Instagrama w nieco innym kierunku niż na początku. Teraz mamy do czynienia z aplikacją stricte rozrywkową, z której influencerzy mogą zacząć zarabiać coraz więcej pieniędzy.Źródło: Meta