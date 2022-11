Windows 11 na razie został zainstalowany na niewielkiej liczbie komputerów

Dane nie kłamią.

Windows 11 kontra reszta świata

Od premiery systemuminął już ponad rok. Mimo to system ten wciąż nie ustanowił dominacji nad Windowsem 10. Ba, jak pokazują najnowsze dane z serwisu, nadal jest mu do tego bardzo, bardzo daleko.Ostatni raport o popularności wersji systemu Windows, obejmujący dane od października 2021 roku do października 2022 roku pokazuje, że zaledwie jeden na sześć komputerów z systemami Windows to komputer z systemem Windows 11. Tymczasem,zajmuje trzy czwarte komputerów z systemami Windows.Dokładne dane prezentują się następująco. Windows 11 jest zainstalowany dopiero na 15,45% urządzeń z systemami Windows. Oznacza to, że jego udział wzrósł od września o niecałe 2 procent. W tym samym czasie udział systemu Windows 10 spadł o około 1 procent. Jak widać, niechęć do najnowszego systemu Microsoftu wciąż jest spora.

Source: StatCounter Global Stats - OS Market Share

Wielopoziomowy problem

Oczywiście niezmiennie niepokojące to, jak wiele użytkowników wciąż korzysta z niewspieranych już systemów.nadal działa na 9,62% komputerów z systemami Windows, ai 8.1 na 3,14%.A jak wyglądają dane z innych źródeł? Wyniki październikowej ankiety Steam prezentują się bardziej optymistycznie dla najnowszego systemu. Sugeruje ona bowiem, że Windows 11 znajduje się na jednej czwartej komputerów (w tym tych z macOS i Linuxem). Może to wynikać z różnic w metodologii.Należy pamiętać, że dane ze Steam dotyczą przede wszystkim komputerów należących do osób grających w gry. Platforma ta posiada miliony użytkowników, ale Valve nie podzieliło się informacją, jak wielu z nich wzięło udział w październikowym badaniu. Dla porównania, Statcounter opiera swoje raporty o około pięć miliardów wejść na 1,5 miliona witryn.Z czego wynika tak powolny wzrost popularności systemu Windows 11? Po pierwsze zapewne z jego wymagań sprzętowych, które wykluczają możliwość jego instalacji na komputerach ze stosunkowo starymi procesorami. Po drugie prawdopodobnie z negatywnego nastawienia użytkowników do systemu. Jasne Windows 11 nie jest systemem idealnym, brakuje mu pewnych funkcji obecnych w Windows 10, ale jest dużo nowocześniejszy, zwłaszcza pod względem designu, i wprowadza kilka nowych rozwiązań.Jeżeli w końcu zdecydujesz przesiąść się z systemu Windows 10 na Windows 11, możliwe, że aktualizacji dokonasz za pośrednictwem usługi Windows Update. Gdyby takiej możliwości nie było, możesz przeprowadzić aktualizację ręcznie z pomocą Asystenta instalacji systemu Windows 11 . Istnieje też opcja instalacji na czysto, z wykorzystaniem narzędzia Windows 11 Media Creation Tool Źródło: TechSpot , fot. tyt. Canva