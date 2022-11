Tryb minimalistyczny to moja ulubiona funkcja na TikToku. Dlaczego?

TikTok zyskał funkcję, która spodoba się wielu osobom

TikTok od pewnego czasu wyposażony jest w "tryb minimalistyczny", który pozwala na ukrycie części elementów interfejsu. Wszystko po to, by użytkownik mógł nieco bardziej skupić się na oglądanym filmiku. Potrzebowałem tej funkcji od dawna i bardzo się cieszę, że w końcu każdy może z niej skorzystać.Nie da się ukryć, że TikTok wciąż bije rekordy popularności. Nie przeszkadzają mu w tym ostatnie problemy związane z awarią algorytmu oraz doniesienia o piekle przeżywanym przez moderatorów treści. Internauci wydają się być zadowoleni z wprowadzanych funkcjonalności - te nie pojawiają się jednak zbyt często, co część osób uważa za minus. Obok jednej z nich trudno natomiast przejść obojętnie.Przedstawiciele firmy ByteDance (w oświadczeniu przesłanym redakcji Digital Trends ) twierdzą, że "tryb minimalistyczny" trafi do wszystkich użytkowników w przeciągu kilku następnych tygodni. Osobiście jednak zauważyłem go już kilka miesięcy temu - zapewne znalazłem się w gronie testerów, gdyż na przestrzeni tego czasu kilkukrotnie byłem świadkiem losowego zniknięcia funkcjonalności z aplikacji. Okej, ale do rzeczy.to nic innego jak. Aktywowanie nowości spowoduje zniknięcie opisu, nazwy użytkownika i odtwarzanej muzyki, a także przycisków pozwalających na polubienie, skomentowanie, dodanie do ulucionych czy udostępnienie filmu. Nie zobaczymy także zdjęcia profilowego twórcy.Celem tego typu rozwiązania jest rzecz jasna usunięcie rozpraszaczy. Osobiście używam "trybu minimalistycznego" wtedy, gdy interfejs zasłania ważne treści - zdarza się to dosyć często, co bywa irytujące. Aktywuję go także podczas oglądania dłuższych i merytorycznych materiałów, zauważyłem bowiem, iż wszechobecny tekst czy przyciski skutecznie zniechęcają mnie do wytrwania przy oglądanym klipie - nawet jeśli jest bardzo ciekawy.Uważam więc, że "na TikToku i nie wiem czy prędko zmienię zdanie. Chciałbym jednak w przyszłości zobaczyć możliwość aktywowania funkcji "na stałe". Teraz można ją włączyć niestety tylko przy akurat oglądanym materiale.Właśnie, jak to w ogóle zrobić? Cóż, jest to banalnie proste.Dezaktywacja funkcji odbywa się poprzez kliknięcie małej ikony w prawym dolnym rogu interfejsu. To tyle!Jeśli nie widzicie jeszcze u siebie wyżej opisanego narzędzia, to koniecznie sprawdźcie dostępność aktualizacji aplikacji.Źródło: Digital Trends, wł.