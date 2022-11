Używasz Dokumentów Google? Sprawdź najlepsze skróty klawiszowe

Warto z nich korzystać.

Skróty klawiszowe związane z typowymi czynnościami

Ctrl + C – kopiuj

– kopiuj Ctrl + V – wklej

– wklej Ctrl + X – wytnij

– wytnij Ctrl + Shift + V – wklej bez formatowania

– wklej bez formatowania Ctrl + Z – cofnij

– cofnij Ctrl + Shift + Z – ponów

– ponów Ctrl + K – wstaw lub edytuj link

– wstaw lub edytuj link Alt + Enter – otwórz link

– otwórz link Ctrl + / - pokaż popularne skróty klawiszowe

- pokaż popularne skróty klawiszowe Ctrl + P – drukuj

– drukuj Ctrl + F – znajdź

– znajdź Ctrl + H – znajdź i zamień

– znajdź i zamień Ctrl + Shift + F – ukryj menu (tryb kompaktowy)

– ukryj menu (tryb kompaktowy) Alt + / (Alt + Z w Google Chrome) – szukaj w menu

– szukaj w menu Ctrl + Enter – wstaw podział strony

Skróty klawiszowe związane z formatowaniem tekstu

Ctrl + B – pogrubienie

– pogrubienie Ctrl + I – kursywa

– kursywa Ctrl + U – podkreślenie

– podkreślenie Alt + Shift + 5 – przekreślenie

– przekreślenie Ctrl + . – indeks górny

– indeks górny Ctrl + , – indeks dolny

– indeks dolny Ctrl + Alt + C – kopiuj formatowanie tekstu

– kopiuj formatowanie tekstu Ctrl + Alt + V – wklej formatowanie tekstu

– wklej formatowanie tekstu Ctrl + \ – usuń formatowanie tekstu

– usuń formatowanie tekstu Ctrl + Shift + . – zwiększ rozmiar czcionki

– zwiększ rozmiar czcionki Ctrl + Shift + , - zmniejsz rozmiar czcionki

Skróty klawiszowe związane z formatowaniem akapitów

Ctrl + ] – zwiększ wcięcie akapitu

– zwiększ wcięcie akapitu Ctrl + [ – zmniejsz wcięcie akapitu

– zmniejsz wcięcie akapitu Ctrl + Shift + L – wyrównaj do lewej

– wyrównaj do lewej Ctrl + Shift + E – wyrównaj do środka

– wyrównaj do środka Ctrl + Shift + R – wyrównaj do prawej

– wyrównaj do prawej Ctrl + Shift + J – wyjustuj

– wyjustuj Ctrl + Shift + 7 – lista numerowana

– lista numerowana Ctrl + Shift + 8 – lista punktowana

– lista punktowana Ctrl + Shift + 9 – lista kontrolna

– lista kontrolna Ctrl + Shift + strzałka w górę/ w dół – przenieś akapit w górę/ w dół

Skróty klawiszowe związane z obrazkami

Ctrl + Alt + K – powiększ

– powiększ Ctrl + Alt + J – pomniejsz

– pomniejsz Alt + strzałka w prawo/ w lewo – obróć o 15 stopni w prawo/ w lewo

– obróć o 15 stopni w prawo/ w lewo Alt + Shift + strzałka w prawo/ w lewo – obróć o 1 stopień w prawo/ w lewo

– obróć o 1 stopień w prawo/ w lewo Shift + Esc – zamknij edytor rysunków

Skróty klawiszowe związane z komentarzami i przypisami

Ctrl + Alt + M – wstaw komentarz

– wstaw komentarz Ctrl + Alt + Shift + A – otwórz historię komentarzy

– otwórz historię komentarzy E – zakończ obecny komentarz

– zakończ obecny komentarz R – odpowiedz na bieżący komentarz

– odpowiedz na bieżący komentarz J – przejdź do następnego komentarza

– przejdź do następnego komentarza K – przejdź do poprzedniego komentarza

Inne przydatne skóry klawiszowe

Ctrl + A – zaznacz wszystko

– zaznacz wszystko Ctrl + Shift + Y – otwórz słownik

– otwórz słownik Ctrl + Shift + C – liczba słów

– liczba słów Ctrl + Shift + S – rozpocznij pisanie głosowe

– rozpocznij pisanie głosowe Ctrl + Alt + X – otwórz narzędzie do sprawdzania pisowni i gramatyki

– otwórz narzędzie do sprawdzania pisowni i gramatyki Ctrl + Alt + Shift + H – otwórz historię zmian

Skróty klawiszowe pozwalają zaoszczędzić sporo czasu, czy to podczas korzystania z przeróżnych aplikacji, czy to podczas przeglądania Internetu. Szczególnie przydatne bywają w edytorach tekstu, takich jak Microsoft Word. Skróty klawiszowe są też jednak obsługiwane przez webowe Dokumenty Google Z jakich skrótów klawiszowych warto wkorzystać? Oto lista tych, które są najbardziej użyteczne.W niniejszym artykule skupiliśmy się na skrótach klawiaturowych działających na komputerach z systemami. Skróty działające na komputerachi urządzeniach zpoznasz, przechodząc tutaj To jak, zamierzasz korzystać z powyższych skrótów? Naprawdę warto.Źródło: Google, fot. tyt. Canva