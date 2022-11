Firefox w przyszłym roku utraci wsparcie dla systemów Windows 7 i 8.1

Ustalenie dokładnej daty jest tylko kwestią czasu.

Nieuniknione nadchodzi

Decyzja nie bez znaczenia

Liczba przeglądarek internetowych, z których można w miarę bezpiecznie korzystać na komputerach z systemamizmniejsza się w zastraszającym tempie. Niedawnopodało datę zakończenia wsparcia na tych systemach dla Google Chrome , a teraz oczekuje się, że podobną decyzję w tej kwestii niedługo podejmie, odpowiadająca za przeglądarkę Firefox . Tak czy siak, wygląda na to, że wsparcie dla Firefoxa w przypadku Windows 7 i 8.1 zakończy się w przyszłym roku.Jak donosi serwis, Mozilla jeszcze nie zdecydowała, kiedy porzucić wsparcie dla systemów Windows 7 i 8.1, mimo że przygląda się temu tematowi od kilku lat. Niemniej, po ogłoszeniu przez Google daty zakończenia wsparcia na tych systemach dla Chrome, rozmowy w tym temacie wysunęły się w przedsiębiorstwie na front.W tej chwili wygląda na to, że Mozilla zakończy wsparcie dla przeglądarki Firefox na systemach Windows 7 i 8.1 wlub. Ostateczna decyzja w tej kwestii zapewne zostanie podjęta raczej prędzej niż później. Niezależnie od jej wydźwięku, osoby korzystające z tych systemów muszą przygotować się na to, że już w przyszłym roku Firefox nie będzie na nich bezpieczną przeglądarką. Rzecz jasna, użytkownicy w szczególności systemu Windows 7 nie należą do tych dbających o bezpieczeństwo, jako że już od dawna Windows 7 nie otrzymuje jakichkolwiek aktualizacji (nie licząc aktualizacji wydawanych w ramach programu rozszerzonego wsparcia, przeznaczonego dla firm).Wydawcy przeglądarek internetowych porzucają wsparcie dla systemów Windows 7 i Windows 8.1, ponieważ niedawno Microsoft podjął decyzję o zakończeniu rozszerzonego wsparcia dla Windows 8.1. Nastąpi ono 10 stycznia 2023 roku. W przypadku tego systemu po tym czasie gigant nie będzie oferował firmom dostępu do programu Extended Security Update.Jak wielu osób omawiane zmiany dotkną? Dane z serwisu StatCounter sugerują, że z systemu Windows 7 korzysta na całym świecie 10,63 procenta użytkowników wszystkich systemów Windows (7,88 procenta w Polsce), a z systemu Windows 8 2,68 procenta (2,6 procenta w Polsce).

Source: StatCounter Global Stats - Windows Version Market Share

Oczywiście, za pośrednictwem starych wersji przeglądarek Firefox i Chrome dalej będzie można w Windows 7 i Windows 8.1 przeglądać zawartość Internetu. Dla własnego bezpieczeństwa lepiej jednak przesiąść się na nowszy system operacyjny, na którym przeglądarki te dalej będą otrzymywać aktualizacje. Proponujemy w szczególności Windows 10 lub Windows 11 Źródło: GHacks , fot. tyt. Canva