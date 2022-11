Rosyjska SI wykrywa aktywistów, aby wysłać ich na front

Potężne narzędzie w walce z antysystemowcami.

SI rodem z Rosji pomaga aresztować przeciwników rządu

Rosyjskie prawo nie ogranicza korzystania z technologii rozpoznawania twarzy, co ułatwia władzom nadużywanie jej.

Prawo a technologie rozpoznawania twarzy

Różnego rodzaju technologie rozpoznawania twarzy są stosowane w rosnącej liczbie krajów na świecie, celem łatwiejszego namierzania przestępców lub po prostu... osób przeciwnych władzy. O przypadku chińskiej policji korzystającej z okularów z funkcją rozpoznawania twarzy pisaliśmy jeszcze w lutym 2018 roku , a zaledwie dwa miesiące później omawialiśmy kamery, które w Państwie Środka "wyłowiły" podejrzanego z tłumu 60 tysięcy osób . Podobne urządzenia stosują Rosjanie między innymi do wyłapywania opozycjonistów.Co najmniej kilkanaście osób zostało zatrzymanych tylko w ciągu ostatniego miesiąca w Moskwie po tym, jak lokalny system monitoringu sprzężony z technologią rozpoznawania twarzy oznaczył je jako osoby unikające mobilizacji. Mężczyźni zostali aresztowani i zabrani na posterunek policji, a następnie zabrani do biura komisji wojskowej i wysłani na front. Oprócz osób poszukiwanych za uniknięcie mobilizacji Rosja łapie także osoby nieprzychylne rządowi oraz unikające płacenia podatków.Zdjęcia poszukiwanych zostały wykonane w trakcie antyrządowych protestów i umieszczone w systemie przez policję.Według grupy Roskomsvoboda, jedną z zatrzymanych jest aktywistka, która została namierzona przez kamery monitoringu w moskiewskim metrze. Co ciekawe, błędnie oznaczono ją jako osobę podlegającą mobilizacji. Po niesłusznym ujęciu i mimo to kobietę oskarżono o "dyskredytowanie rosyjskiej armii" z powodu... tatuażu na dłoni o treściRosja planuje wkrótce rozszerzyć moskiewski system nadzoru na inne części kraju.Rosja od dawna korzysta z techniki rozpoznawania twarzy do aresztowania protestujących. Policja regularnie robi protestującym zdjęcia, co sprawia, że osoby, które wcześniej uczestniczyły w demonstracjach, są łatwym celem dla kamer.W Unii Europejskiej sztuczna inteligencja w tej materii ma zostać uregulowana . Zgodnie z dokumentem, do którego uzyskał dostęp serwis Politico, Unia Europejska chciałaby całkowitego zakazu niektórych zastosowań algorytmów sztucznej inteligencji. Te zostaną oznaczone mianem "wysokiego ryzyka". Firmy, które nie spełnią wymogów Komisji Europejskiej będą mogły zostać ukarane grzywną w wysokości do 20 milionów euro lub 4 proc. ich pełnych obrotów.Systemy punktacji społecznej, które miałyby oceniać mieszkańców Europy pod różnymi kątami również mają zostać zakazane.Źródło: Roskomsvoboda