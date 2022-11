Menedżer zadań w Windows 11 w końcu otrzyma wyszukiwarkę

Dobre wieści z programu Insider.

Menedżer zadań z własną wyszukiwarką

W październiku, wraz z aktualizacją), Windows 11 w końcu otrzymał odświeżony menedżer zadań, odpowiadający designem nowoczesnemu wyglądowi pozostałych aplikacji systemu. Niemniej, nie oznacza to, że nie dałoby się go jeszcze bardziej ulepszyć, zwłaszcza pod względem funkcjonalności.Nowy menedżer zadań zaciąga już wiodący kolor systemu, wspiera ciemny motyw i posiada panel boczny zamiast wcześniejszych zakładek. Sam sposób jego obsługi się jednak nie zmienił. Nadal trzeba w nim ręcznie odnajdować poszczególne procesy i zamykać je prawym przyciskiem myszy. Teraz okazało się jednak, żenareszcie pracuje nad dodaniem do menedżera zadań dedykowanej wyszukiwarki.Wyszukiwarka w menedżerze zadań jest częścią najnowszej kompilacji systemu Windows 11 w kanale Dev. Jest to jednak na razie funkcja ukryta. Zapewne Microsoft oficjalnie udostępni ją testerom w ciągu kilku najbliższych tygodni.