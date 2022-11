Tryb serwisowy w smartfonach Samsung. Do czego służy?

Samsung: Tryb serwisowy - co daje?

Samsung ogłosił właśnie prowadzenie nowej funkcji w swoich smartfonach, która związana jest z bezpieczeństwem danych.Nowa, chroniąca prywatność użytkowników funkcja będzie uruchamiana stopniowo w smartfonach z serii Galaxy. Tryb serwisowy zadebiutuje w modelu Galaxy S22 i pozwoli zablokować dostęp do danych na czas serwisowania urządzeń.Wcześniej program pilotażowy nowego trybu z powodzeniem zakończył się w Korei. Testowo funkcja pojawiła się też w Chinach, a teraz będzie udostępniona globalnie.Jak informuje koreański producent, dzięki trybowi serwisowemu użytkownicy oddający swoje prywatne urządzenie do naprawy, będą mogli zablokować dostęp do osobistych informacji, takich jak zdjęcia, wiadomości czy kontakty.Tryb serwisowy pozwala stworzyć osobny profil użytkownika przed oddaniem urządzenia do serwisu. Dzięki niemu, pracownik serwisu może korzystać z podstawowych funkcji telefonu, nie mając przy tym dostępu do jakichkolwiek prywatnych informacji.Jak aktywować Tryb serwisowy? Wystarczy jedynie wejść w Ustawienia, wybrać pozycję Bateria i pielęgnacja urządzenia, włączyć Tryb serwisowy i zresetować smartfon. Po jego ponownym uruchomieniu dostęp do prywatnych informacji – w tym zdjęć, dokumentów i wiadomości – będzie ograniczony.Jak podkreśla Samsung, po włączeniu trybu serwisowego osoba, której powierzono telefon nie będzie także w stanie uruchamiać zainstalowanych przez użytkownika aplikacji. Dane lub konta utworzone w Trybie serwisowym zostaną automatycznie wykasowane po przejściu do normalnego trybu pracy urządzenia. W Trybie serwisowym można pobierać aplikacje ze sklepu Galaxy Store, lecz zostaną one automatycznie wykasowane (wraz z wszelkimi utworzonymi danymi i kontami) po wyłączeniu tego trybu przez użytkownika.