To koniec Street View. Przynajmniej w pewnym sensie

Aplikacja Street View niedługo zostanie uśmiercona

Źródło: Google

Google poinformowało o zakończeniu wsparcia dla aplikacji Street View, która była dostępna na urządzeniach z Androidem oraz iOS. Już za kilka tygodni usługa zacznie znikać z cyfrowych sklepów, a począwszy od marca przyszłego roku nie otrzyma już jakichkolwiek aktualizacji. Powody podjęcia takiej decyzji nie zostały oficjalnie podane.Uśmiercanie usług przez giganta z Moutain View to raczej niezbyt zadziwiające zjawisko. W sieci możemy znaleźć nawet specjalną stronę- w tej chwili wyświetla się na niej 275 projektów. Niektóre z nich zostały unicestwione z powodu braku popytu na konkretne rozwiązania, złego zarządzania przez koncern czy po prostu zastąpienia ich przez lepsze narzędzia. Jak się okazuje, już niedługo lista wzbogaci się o kolejną pozycję.Mowa tu o aplikacji Google Street View , która pozwalała na chociażby uzyskanie 360-stopniowego widoku na większość miejsc na całym świecie. Poza tym program był przydatny dla osób lubujących się w samym koncepcie ulicznego widoku lub chcących szybko wstawić własne zdjęcie przedstawiające konkretny widok.No i nie można zapominać o lubianej funkcjiumożliwiającej uwiecznienie za pomocą smartfona prostego zdjęcia drogi lub ścieżki w 2D. Chodzi tu o robienie zdjęć miejscom, do których nie dotarł jeszcze kultowy "samochód Google". Na razie nie ma zamiennika tego rozwiązania w mobilnej oraz internetowej wersji Map Google Tu dochodzimy do powodów zamknięcia osobnej aplikacji Street View, czyli właśnie wyżej wspomnianych Map, które od dłuższego czasu oferują widok Street View, do którego dostęp można uzyskać przy pomocy jednego kliknięcia. Ostatnio firma nawet wprowadziła interesujące nowości do tej sekcji usługi. Dlatego też nie dziwię się, że Google przestało widzieć sens we wspieraniu dedykowanej platformy.Street View zostało do tej pory pobrane (na Androidzie) przez, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Czasy się jednak zmieniły i większość funkcji dostępna jest z poziomu Map Google. Twórcy natomiast mogą korzystać z internetowej usługi Street View Studio. Kiedy doczekamy się zamknięcia aplikacji?Cóż, ma ona zniknąć z cyfrowych sklepów już za kilka tygodni. Ostateczne zakończenie wsparcia nastąpi z kolei. Wtedy też będziemy mogli mówić o śmierci Street View w formie osobnej apki. Zaskoczenia raczej brak.Źródło: 9to5google , wł.