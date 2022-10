Microsoft Edge 107 zadebiutował. Co nowego?

Nowa wersja przeglądarki już jest.

Zgodnie z harmonogramemwydał nową stabilną wersję przeglądarki– wersję o numerze 107. Tak jak się spodziewano, zawiera ona nie tylko poprawki błędów i łatki związane z bezpieczeństwem, ale także nowe funkcje. Sprawdź jakie!Najważniejszą nowością wjest tak zwany pasek, z którego w końcu mogą korzystać wszyscy użytkownicy. Był on udostępniany stopniowo od września a teraz nareszcie oficjalnie zadebiutował. Co takiego oferuje?Pasek boczny ułatwia w przeglądarce Microsoft Edge szybki dostęp do wybranych narzędzi. Mowa o takich narzędziach jak wyszukiwarka Bing, Kalkulator, Słownik, Translator, Test szybkości łącza internetowego, a nawet grach i aplikacjach wchodzących w skład pakietu Microsoft Office.Domyślnie pasek boczny jest w przeglądarce Microsoft Edge włączony. Można go jednak szybko wyłączyć – wyłączy kliknąć na nim na ikonę widoczną nad ikoną koła zębatego.Pełną listę zmian wprowadzonych przez Microsoft w najnowszej aktualizacji przeglądarki Edge znajdziesz tutaj Aby zaktualizować przeglądarkę Microsoft Edge do wersji 107, otwórz ją, a następnie przejdź do jej ustawień. Opcję aktualizacji znajdziesz w sekcji Microsoft Edge- Informacje. Bardzo możliwe jednak, że przeglądarka zaktualizowała się wcześniej automatycznie. W tym samym miejscu sprawdzisz, czy faktycznie tak było.