Microsoft poszerzył wymagania systemu Windows 11. Obejmują kolejne procesory

O jakich procesorach mowa?

Kwestia wymagań sprzętowych systemujest dość kontrowersyjna. Wymagania te zostały skrytykowane jeszcze przed jego debiutem, ponieważt zdecydował, że Windows 11 nie będzie obsługiwał starszego sprzętu.Wiele komputerów ze starszymi podzespołami oficjalnie nie może zaktualizować systemu Windows 10 do Windows 11 i raczej nie zmieni się to w przyszłości. Niemniej, nie oznacza to, że gigant z Redmond nigdy nie będzie poszerzać wymagań systemu Windows 11 – będzie, uwzględniając nowy pojawiający się na rynku sprzęt.Zgodnie z nowymi dokumentami pomocy opublikowanymi przez Microsoft, Windows 11 w wersji(2022) wspiera już nie tylko procesory, ale także najnowsze procesory. Co najciekawsze, lista obejmuje nawet te modele procesorów, o istnieniu których jeszcze oficjalnie nie poinformowano.