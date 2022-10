Microsoft zepsuł aktualizacją OneDrive w Windows 10, łatkę na problem trzeba pobrać ręcznie

Tradycyjnie łatanie jednych problemów, optymalizacja czy dodawanie nowych funkcji, może w przypadku aktualizacji systemów Microsoftu powodować nowe błędy. Tak też się stało w przypadku październikowego Patch Tuesday, który zdecydowanie mógł zdenerwować użytkowników OneDrive na Windowsie 10.



Microsoft zepsuł i już naprawił OneDrive w Windowsie 10, ale rozwiązanie problemu wymaga waszej ręcznej ingerencji

Łatka o nazwie kodowej KB5018410 powoduje brak możliwości normalnej pracy z aplikacjami OneDrive i OneDrive for Business. Oczywiście to oprogramowanie także jest rozwijane przez Microsoft. Według firmy instalacja KB5018410 może doprowadzić do wylogowania lub odłączenia konta w aplikacji OneDrive, odłączenia stron i folderów do synchronizacji w Microsoft SharePoint i Microsoft Teams czy braku możliwości odinstalowania aplikacji OneDrive.





OneDrive z racji usterek w kodzie Patch Tuesady, może sam się wylogować / Foto: własne



Na szczęście Microsoft ma już rozwiązanie na wszystkie te bolączki w postaci kolejnej łatki KB5020953. Po jej pobraniu i instalacji, OneDrive powinien działać w pełni poprawnie. Jest jednak pewien minus w kwestii publikacji KB5020953. Poprawka nie jest dystrybuowana poprzez automatyczne mechanizmy Windows Update. Trzeba ją znaleźć w Microsoft Update Catalog, pobrać i zainstalować w pełni we własnym zakresie. Znajdziecie ją pod tym linkiem na serwerach Microsoftu. Na szczęście Microsoft ma już rozwiązanie na wszystkie te bolączki w postaci kolejnej łatki KB5020953. Po jej pobraniu i instalacji, OneDrive powinien działać w pełni poprawnie. Jest jednak pewien minus w kwestii publikacji KB5020953. Poprawka nie jest dystrybuowana poprzez automatyczne mechanizmy Windows Update. Trzeba ją znaleźć w Microsoft Update Catalog, pobrać i zainstalować w pełni we własnym zakresie. Znajdziecie jąna serwerach Microsoftu.



Nie chce się wam ręcznie pobierać łatki KB5020953? Microsoft za jakiś czas i tak doda ją do Patch Tuesday

Łatka znajdzie się też w kolejnej partii zbiorczych aktualizacji, które trafią do sprzętów pracujących na Windowsie 10 w ramach Patch Tuesday już w listopadzie. Jeśli w takim razie na razie nie korzystacie z OneDrive, więc nie chce się wam ręcznie naprawiać problemu, to za jakiś czas wszystko automatycznie i tak zostanie poprawione.



