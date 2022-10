iMessage nigdy nie trafi na Androida. Apple wyjaśnia dlaczego

iMessage tylko dla iPhone’ów.

Brak iMessage na Androdzie – oficjalny powód

„Jeżeli mamy wejść na rynek i iść drogą budowania aplikacji, musimy działać w sposób, który sprawi, że w szerszej perspektywie doprowadzimy do ważniejszych zmian. Wówczas mielibyśmy wielu klientów, którym moglibyśmy dostarczać wspaniałe doświadczenia. To wiązałoby się jednak z realnymi kosztami i obawiałem się, że nie bylibyśmy w stanie tego zrobić.”

„Zatem, gdybyśmy po prostu udostępnili aplikację, która tak naprawdę nie zyskałaby wielu użytkowników na innych platformach, tylko powstrzymywałoby nas to przed wprowadzaniem innowacji dedykowanych naszym klientom i nie osiągnęlibyśmy w jej kwestii wiele. To właśnie czuliśmy – że musieliśmy wybrać front, na którym chcemy mieć znaczenie.”

Apple’s Craig Federighi and Greg Joswiak (@gregjoz) join @JoannaStern at #WSJTechLive to discuss products, privacy and power at the tech giant https://t.co/fNo2JGwMB4 https://t.co/aGrTlZrUo4 — The Wall Street Journal (@WSJ) October 26, 2022

Informacje zza kulis

Chociaż WhatsApp jest obecnie najpopularniejszym komunikatorem tekstowym na świecie, użytkownicy maja też do wyboru mnóstwo innych aplikacji tego typu. Sztandarowe przykłady to Signal , Messenger, Telegram , Wiadomości Google czy. Ostatnia z nich posiada jednak poważną wadę – ogranicza się do ekosystemuGigant znigdy nie wypuścił wersji iMessage przeznaczonej na urządzenia z systemem Android. Dlaczego?Apple nigdy nie wyrażało zainteresowania udostępnieniem swojego komunikatora użytkownikom Androida. Niektórzy uważają, że wynika to z tego, iż firma chce używać go jako jedną z zachęt do zakupu jej urządzeń. Nie jest to jednak jedyny powód.Główną przyczynę podejścia Apple ujawnił niedawno, który pełni w firmie funkcję starszego wiceprezesa do spraw inżynierii oprogramowania. Dokonał tego w rozmowie z Joanną Stern z serwisuCraig Federighi poinformował, że wprowadzenie iMessage na urządzenia z systemem Android utrudniłoby Apple dokonywanie innowacji w jej obrębie. Interesujące., powiedział Federighi.Może to, co mówi Federighi, jest prawdą. Nie musi być jednak całą prawdą. W końcu, jakiś czas temu do sieci wyciekły firmowe maile Apple, w których mogliśmy przeczytać, że udostępnienie iMessage na Androidzie mogłoby skłonić więcej rodziców do kupienia swoim dzieciom telefonu z Androidem zamiast iPhone’a. Ci nie musieliby przejmować się bowiem tym, że ich pociechy bez możliwości korzystania z iMessage doświadczałyby wykluczenia ze strony rówieśników.Warto przypomnieć, ze podejście Apple do ekskluzywności iMessage nie podoba się Komisji Europejskiej. Jej zdaniem każde urządzenie powinno mieć dostęp do wszystkich komunikatorów. Debata w tej kwestii trwa jednak od lat i na razie nie zanosi się na to, by w najbliższym czasie cokolwiek miałoby się w jej zakresie zmienić.Źródło: Wall Street Journal/Twitter, fot. tyt. Canva