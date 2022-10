Wiadomości Google jak WhatsApp. Szyfrowane grupowe czaty i inne nowości

Będzie ładniej, wygodniej i bezpieczniej.

W ramach odświeżenia wizerunku pojawi się też nowe logo, które ma bardziej oddawać uniwersalny charakter nowego oblicza Wiadomości. Wszystkie wyżej wymienione funkcje trafią do użytkowników w najbliższych tygodniach.Źródło: Reddit / Google / fot. tyt. Google

Google ewidentnie obrało sobie za cel zrobienie z aplikacji Wiadomości pełnoprawnego, powszechnie używanego komunikatora, który pod względem funkcjonalności będzie co najmniej dorównywał odpowiednikowi od Apple, czyli iMessage. Zespół zajmujący się Wiadomościami w ostatnim czasie nie próżnuje i co chwilę słyszymy o ulepszeniach i nowych funkcjach, które wkrótce mają trafić do naszych smartfonów.Najnowsze raporty pochodzące od użytkowników z Reddita mówią o tym, że do aplikacji jest powoli wprowadzane szyfrowanie end-to-end w czatach grupowych. Póki co, objawia się to brakiem możliwości odczytania wiadomości przez tych uczestników konwersacji, których urządzenie nie obsługuje szyfrowania. Bardziej dociekliwi testerzy dotarli do linijek kodu, które ewidentnie prezentują omawianą funkcję i wszystko wskazuje, że jest ona już aktywna. Nie wiadomo jednak dokładnie u kogo i jakich wersji aplikacji Wiadomości to dotyczy - zapewne Google oficjalnie poinformuje, gdy funkcja zacznie działać na większą skalę.Dla przypomnienia, szyfrowanie end-to-end to forma zabezpieczania treści konwersacji poprzez jej zakodowanie, czego efektem jest uniemożliwienie osobom trzecim zobaczenie lub przeczytanie tego, co wysyłamy. Tylko nadawca i odbiorca wiadomości mają do niej dostęp w odszyfrowanej formie. To zabezpieczenie stosowane początkowo przez nielicznych dostawców, a obecnie ma je prawie każdy komunikator (poza Messengerem, który ma tę funkcję dostać w niedalekiej przyszłości . Wiadomości Google szyfrują zwykłe czaty od ponad roku.Google niedawno poinformowało także o innych zmianach, które mają w najbliższym czasie trafić do Wiadomości. Jest to między innymi odświeżenie interfejsu i wyglądu czatów, a także nowy sposób oznaczania statusu wiadomości. Teraz ma to być komunikowane w formie “ptaszków”, będących od strony graficznej fuzją tego co proponują WhatsApp i Messenger.Niedługo mają pojawić się także reakcje na wiadomości w formie emotikonek, możliwość ustawiania przypomnień i dodawania wydarzeń do kalendarza bezpośrednio z poziomu aplikacji.