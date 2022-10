Chcesz pokolorować stare zdjęcia? Zrobisz to na tej stronie, za darmo

Doskonałe bezpłatne narzędzie.

Jak pokolorować czarno-białe zdjęcia?

Chcesz pomóc przywrócić wspomnienia swoim dziadkom z lat ich młodości? A może sam masz w swojej kolekcji czarno-białe fotografie, które chciałbyś za darmo pokolorować? Spokojnie, nie są wymagane absolutnie żadne umiejętności. Ba, w całej tej sprawie nie ma choćby malutkiego "haczyka". Wystarczy odwiedzić stronę internetową, wybrać zdjęcie i poczekać aż stanie się magia.W dobie rozwoju sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego to naprawdę proste. Dowodem na to jest istnienie strony internetowej Palette.fm, odwalającej robotę, za którą jeszcze do niedawna należało płacić krocie. W obrębie tej witryny każdy, nawet osoba o zerowej wiedzy technicznej, będzie w stanie nadać kolorytu czarno-białym fotografiom.