YouTube z ważną nowością. Shorts staną się mniej inwazyjne

YouTube zyska nowe zakładki dla Shorts i streamów

YouTube ogłosiło wprowadzenie istotnych zmian w sposobie wyświetlania filmów. Na wszystkich kanałach pojawią się specjalne zakładki przeznaczone dla konkretnych formatów treści. Jeśli więc irytowało Was, że zwykłe materiały wymieszane są z Shorts, to musicie wiedzieć, że niedługo nadejdzie kres tego chaosu. Jak dokładnie będzie prezentowała się nowość? YouTube od pewnego czasu dosyć mocno angażuje się w rozwój Shorts i raz na jakiś czas internauci są świadkami implementacji istotnych rozwiązań, których celem jest zwiększenie zainteresowania sekcją łudząco podobną do TikToka . Nie da się jednak ukryć, że platforma momentami zbyt uporczywie stara się wcisnąć swoim klientom krótkie nagrania w pionowej orientacji.Doszło nawet do takiego momentu, że odwiedzając kanał jakiegokolwiek twórcy trudno było odnaleźć tradycyjne filmy – zostały one bowiem wymieszane z transmisjami na żywo oraz wyżej wspomnianymi Shorts. Niejednokrotnie widziałem narzekania użytkowników na to bezsensowne posunięcie i wszystko wskazuje na to, że krytyka dotarła nawet do osób odpowiedzialnych za platformę. Zapowiedziana właśnie aktualizacja zdaje się przywracać swego rodzaju porządek.W przeciągu nadchodzących tygodni spodziewać możemy się implementacji kilku nowych zakładek na wszystkich kanałach. Mowa tu o– wszystko będzie miało teraz swoje miejsce, co z pewnością uspokoi rozgoryczonych użytkowników. Przeglądanie opublikowanych przez influencera treści stanie się bowiem o wiele przyjemniejsze.Zmiana oznacza bowiem, iż. YouTube rzecz jasna w żaden sposób nie zmniejsza nacisku na krótkie klipy – zapowiedziana nowość ma także dosyć istotne znaczenie dla ich rozwoju. Jeśli bowiem jesteście w trakcie przeglądania Shorts i zdecydujecie się na odwiedzenie głównego kanału twórcy (poprzez kliknięcie jego awatara bądź nazwy użytkownika), to zostaniecie przeniesieni bezpośrednio do wprowadzonej zakładki Shorts.Nie da się ukryć, że ma to sens. YouTube chyba zrozumiało, iż internauci nie będą wcale częściej sięgać po krótkometrażowe klipy, gdy te będą wciskane im na siłę. Kiedy zechcą przejrzeć Shorts – zrobią to dzięki osobnej sekcji. Podobnie ma się sprawa z tradycyjnymi filmami oraz transmisjami na żywo.Przypominamy – proces wdrażania wyżej opisanej zmiany dopiero się rozpoczął. Może więc minąćzanim wszystkie osoby zobaczą jej obecność. Poza tym warto wspomnieć, iż zaledwie kilka dni temu YouTube zyskał kilka interesujących rozwiązań, głównie estetycznych i sprawiających, iż serwis prezentuje się nieco nowocześniej.Źródło: YouTube