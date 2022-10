5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #310]

Remixlive

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,29 zł-249,99 zł za element / Android: 6.0 i nowsze

Marvel Snap Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 17,99 zł-599,99 zł za element / Android: 5.1 i nowsze

Karciana gra strategiczna pełna superbohaterów z uniwersum Marvela. Toczymy kilkuminutowe pojedynki z innymi graczami - za każdym razem wybieramy kartę z postacią i wystawiamy ją do walki. W zależności od lokalizacji, umiejętności specjalnych i punktów bazowych, musimy dostosować strategię i odpowiednio dobierać drużynę.



Dzięki oficjalnej licencji gra oferuje fanom oryginalne wizerunki i dźwięk znany z filmów MCU.





Marvel Snap - Pobierz Bubble Shooter Kingdom Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,99 zł-499,99 zł za element / Android: 4.4 i nowsze

Kolorowy tytuł z gatunku match-3. Przypadnie do gustu szczególnie młodszym graczom. Naszym zadaniem jest strzelanie kolorowymi kulkami do innych kulek o takim samym kolorze. Musimy uwzględniać przy tym odbicia od ścian i ułożenie poszczególnych warstw. Do naszej dyspozycji są różnorodne lokalizacje i akcje specjalne. Przy okazji zdobywamy elementy wyposażenia naszego zamku.



Gra ma niespieszny i typowo rekreacyjny charakter.





Bubble Shooter Kingdom - Pobierz

To już wszystkie nasze cotygodniowe propozycje. Jeżeli znasz nowości, o których powinniśmy napisać - koniecznie daj znać w komentarzu!



Rozbudowane narzędzie do miksowania muzyki. Oferuje bogatą bazę sampli do wykorzystania we własnych projektach. Intuicyjny i dostosowany do urządzeń mobilnych interfejs pozwala na szybkie tworzenie muzyki elektronicznej, miksowanie utworów, grę na żywo na padach lub wirtualnych klawiszach itp.Podstawowe funkcje aplikacji wraz z przygotowaniem utworów są dostępne za darmo. Zaawansowane funkcje i pełna baza sampli wymagają wykupienia subskrypcji.