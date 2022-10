Cricket League - nie musisz znać zasad (recenzja gry)

Tytuł nie tylko dla fanów krykieta.





Cricket League – gra sportowa z krykietem w roli głównejj

Cena: 0 zł / Android: 5.0 i nowsze

Nie ma co się oszukiwać - w Polsce na boisko chodzi się kopać piłkę. Trudno wyobrazić sobie, żeby grupa nastolatków rzuciła "gramy w krykieta". Mało kto jest w stanie pewnie wyjaśnić zasady tej wywodzącej się z Anglii gry.Cricket League może nas nieco wprowadzić w ten świat. Mamy tu do czynienia z grą sportową, w której toczymy pojedynki 1 na 1 z graczami z całego świata.Wcielamy się w rolę rzucającego (bowler) i odbijającego (batsman), starając się zdobyć więcej punktów (runów) niż przeciwnik. Sterowanie nie jest skomplikowane i opiera się na wybraniu kierunku i siły. Wymaga to trochę refleksu. Taka uproszczona rozgrywka trwa kilka minut - gra wpisuje się więc w smartfonowe standardy i zapewnią dobrą zabawę nawet podczas krótkiej przerwy.Zdobywane doświadczenie i wirtualne środki przeznaczamy na rozwój zawodników, nowe piłki itp. Kolejne lokalizacje i mecze o wyższe stawki są odblokowywane stopniowo.Gra nie przytłacza reklamami. Nie brakuje oczywiście mikropłatności, ale nie są wymagane do przyjemnej zabawy.Minusy? Właściwie jedyne, do czego można się przyczepić, to bardzo uproszczone potraktowanie krykieta.Cricket League to poprawna gra sportowa. Nie musimy nawet wiedzieć, czym jest krykiet, aby przyjemnie spędzić czas.