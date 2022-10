Google Chrome z funkcją, która pozwoli zmniejszyć zużycie pamięci

Ważna funkcja nadchodzi do Google Chrome

Źródło: Reddit

Google pracuje nad częściowym rozwiązaniem problemu zbyt dużego zużycia pamięci RAM przez swoją przeglądarkę. Chrome już wkrótce wzbogaci się o zupełnie nowe narzędzia, które umożliwią chociażby uśpienie nieaktywnych kart – spowoduje to uwolnienie zasobów systemowych. Jak dokładnie będzie działać ta funkcjonalność?Nie tak dawno doczekaliśmy się aktualizacji Chrome do wersji 107 . Najpopularniejsza na świecie przeglądarka zyskała m.in. usprawnienia w obrębie wsparcia dla sprzętowego dekodowania HEVC oraz przydatne ułatwienia w zakresie procesu logowania do różnych serwisów. Kłopotem nieustannie trapiącym społeczność jest jednak tzw. RAM hogging, czyli po prostu zbyt duże zużywanie pamięci przez program.Temat ten stał się nawet obiektem żartów użytkowników, którzy od dłuższego czasu tworzą memy z przeglądarką od Google w roli głównej. Wiele wskazuje na to, iż koncern rozpoczął prace nad ciekawą funkcjonalnością – ta ma przynajmniej częściowo uwolnić nieco zasobów systemowych dla innych aplikacji. Kilka osób z portalu Reddit zauważyło, że w ustawieniach Chrome pojawiła się nowa zakładka o nazwie Wydajność.Zawiera ona specjalne przełączniki pozwalające przejść w. Pierwszy z nich hibernuje karty, których nie używaliśmy od jakiegoś czasu, co skutkuje zwolnieniem pewnej części zajmowanej pamięci RAM. Aktywowana funkcja będzie oznaczona specjalną ikoną wskaźnika widoczną po prawej stronie paska adresu. Uśpione karty zostaną wybudzone w momencie ponownego ich odwiedzenia – co jest raczej oczywiste.Google za każdym razem wyświetlać będzie takżewyzwolonej poprzez użycie nowej funkcji. Konsumenci otrzymają także opcję dodania niektórych stron internetowych na listę wyjątków, dzięki czemu nigdy nie zostaną one zahibernowane. Nie da się ukryć, że mówimy o naprawdę przydatnym usprawnieniu, które powinno przypaść do gustu sporej części osób.Jeśli zaś chodzi o tryb Oszczędzania Baterii, to jego aktywacja spowoduje wyłączenie funkcji charakteryzujących się wysoką częstotliwością odświeżania. Zobaczymy także, a sama przeglądarka nie będzie aż tak aktywna w tle. To spodoba się przede wszystkim użytkownikom korzystającym z laptopów.Kiedy wyżej wspomniane funkcje trafią do wszystkich zainteresowanych? Tego na razie nie wiadomo. Nowości zostały dostrzeżone wyłącznie w kanale Canary, co oznacza, że przed nimi jeszcze długa droga do wydania stabilnego. Warto więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.Źródło: Android Police , Reddit