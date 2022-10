Poznaliśmy plany Microsoftu na dalszą integrację Windows 11 z Androidem

Nowe opcje łączności i nie tylko.

Głębsza integracja Androida z Windows 11

Microsoft jeszcze na długo przed oficjalną premierą systemu Windows 11 zapowiadał chęć daleko posuniętej integracji swojego OS-u ze smartfonami z Androidem. O aplikacji, znanej obecnie pod równie generyczną nazwą " aplikacja łącze z telefonem " (Phone Link), zapewne już słyszeliście. Być może zaawansowani użytkownicy wiedzą też, że na Windowsie można uruchamiać gry i aplikacje z Androida, wykorzystywać smartfon jako kamerę internetową oraz robić kilka innych ciekawych rzeczy. Rzut oka na plany rozwoju dla programistów daje wgląd w kolejne funkcje mające poprawić wszystkie te doświadczenia.Strona GitHub dla programistów Windows Subsystem for Android ujawniła „mapę drogową” firmy Microsoft, dotyczącą poprawy zgodności Androida w systemie Windows 11. Plany firmy obejmują m.in. włączenie niedawno wydanego systemu Android 13.W planie widnieją dwie kolumny - pierwsza z funkcjami aplikacji na Androida, które firma Microsoft wdrożyła lub wkrótce to zrobi, oraz kolejna dotycząca planów na przyszłość. W drugiej widzimy m.in. chęć dodania obsługi Androida 13 oraz narzędzi przesyłania plików, skrótów, funkcji obrazu w obrazie i domyślnego dostępu do sieci lokalnej.Możliwość uruchamiania aplikacji z Androida w systemie Windows 11 została udostępniona wraz z lutową aktualizacją. Microsoft udostępnił tę funkcję w stanie „podglądu”, umożliwiając zainteresowanym użytkownikom dostęp do około 1000 aplikacji na Androida z Amazon AppStore. Użytkownicy mogą również sideloadować pliki APK.Źródło: GitHub