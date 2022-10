Microsoft kpi z konsumentów. Surface Duo z kuriozalną aktualizacją Androida

Słaba postawa.

Mam przeczucie graniczące z pewnością, że gdybym zapytał grupy 1000 Polaków o to, jaki system Android jest najnowszy, od większości nie usłyszałbym poprawnej odpowiedzi. Jasne, można zwalić to na karb braku zainteresowania społeczeństwa takimi błahostkami. Nie każdy jest pasjonatem nowych technologii, rozumiem to. Wydaje mi się jednak, że gdyby aktualizacje Androida były dostarczane z odpowiednią regularnością, użytkownicy smartfonów dostrzegaliby je i byli świadom zmian na ich urządzeniach. Tempo wdrażania aktualizacji iOS jest wzorowe. W przypadku Androida jest zatrważająco słabe. Niech świadczy o tym chociażby przykład flagowych smartfonów Microsoftu, Surface Duo Co.Dobrze przeczytaliście. Mamy końcówkę 2022 roku. Na smartfonach Google Pixel śmiga Android 13. Ba, nawet polscy użytkownicy smartfonów Samsung mogą już pobierać Androida 13 w parze z One UI 5 . Tymczasem, programiści z Redmond żyją własnym życiem, gdzieś w alternatywnym świecie. Dopiero teraz Microsoft udostępnił aktualizację Android 12L z myślą o smartfonach Surface Duo i Surface Duo 2. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdybyśmy mówili o tanich urządzeniach. Tu jednak mamy do czynienia z flagowcami, kosztującymi w dniu premiery odpowiednio

Surface Duo. Może nie jest tani, ale przynajmniej nie jest należycie wspierany. | Zdjęcie: Microsoft

Dlaczego tak późno?

Kupiłeś flagowca Microsoftu i liczyłeś na wzorowe wsparcie?Konsumenci mogą się czuć rozczarowani i sfrustrowani. Zapewne tak dokładnie się czują, przynajmniej niektórzy.Aktualizacja systemu Android 12L dla urządzeń Surface Duo i Surface Duo 2 zawiera zaktualizowany interfejs użytkownika stworzony w oparciu o język projektowania Fluent Design . Zobaczyć go można w wielu zakamarkach systemu, takich jak obszar powiadomień, aplikacja Ustawienia i kanał aktywności Microsoft Launcher.Android 12L dla Surface Duo wprowadza też nową funkcję menu pióra, która działa podobnie do menu pióra w systemie Windows 11. Wystarczy kliknąć na górny przycisk na piórze Surface Slim Pen 2, aby wyświetlić panel szybkiego uruchamiania dla czterech wybranych aplikacji. Nowe menu pióra w systemie Android 12L pokazuje również procentowy stan naładowania baterii akcesorium.A komu się spieszy? A co za różnica? To nie moje stanowisko - tak na to pytanie odpowiedziałby legion użytkowników. Działa to działa, po co drążyć temat? Konsumenci na ogół nie są zainteresowani aktualizacjami. Dla lwiej ich części to tylko zbędny problem. Masa użytkowników nie aktualizuje sprzętu, bo się boi. Producenci urządzeń o tym wiedzą, dlatego między innymi ekosystem Androida wygląda tak, jak wygląda.Ale żeby w przypadku tak niszowych urządzeń, które kupują głównie entuzjaści? No nie wiem, Microsoft. Żenada.Kiedy Android 13 dla Surface Duo i Surface Duo 2? No nie wiem, może nigdy? Może za rok? Będzie to będzie. Pytajcie Microsoft - może wtedy dostrzegą, że ktokolwiek się tym interesuje.Źródło: Microsoft