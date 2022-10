Windows 11 KB5018496 z ważnymi zmianami. Usunięto irytujące błędy

W tym ten, który spędzał mi sen z powiek.

Drodzy użytkownicy systemu, spieszę do Was z pozytywną informacją. W ramach Windows Update firma Microsoft udostępniła właśnie najnowszą opcjonalną aktualizację, oznaczoną numerem. Windows 11 KB5018496 to druga duża poprawka przygotowana z myślą o osobach korzystających z OS-u w wersji 22H2 . Zawiera kilka istotnych usprawnień, które sprawiają, że warto pobrać ją już teraz.KB5018496 to opcjonalna aktualizacja zbiorcza, przeznaczona dla użytkowników Windows 11 22H2 i zawierająca kilka zapowiadanych wcześniej nowości. Osoby, które postanowią nie instalować jej ręcznie w tym momencie, otrzymają jej zawartość przy okazji aktualizacji listopadowej Windows 11 , dystrybuowanej w ramach cyklu Patch Tuesday, w drugi wtorek miesiąca, czyli już 8 listopada.Poprawka widnieje w Windows Update jako:

Naprawiono błąd, który powodował, że Microsoft Edge nie działał w trybie Internet Explorer.

Naprawiono błąd, który mógł powodować pionowe i poziome artefakty liniowe (nareszcie!)

Naprawiono błąd, który blokował wyświetlanie interfejsu danych logowania w trybie Internet Explorer,

Naprawiono problem polegający na tym, że dźwięk nie był synchronizowany z rozgrywką nagraną przy użyciu aplikacji Xbox Game Bar.

Naprawiono problem dotyczący Eksploratora plików, przez który foldery OneDrive nie były wyświetlane.

Naprawiono problem polegający na tym, że menu Start przestawał działać podczas używania poleceń klawiaturowych.

Jak zainstalować opcjonalną aktualizację Windows 11 KB5018496?

KB5018496 usuwa między innymi irytujący błąd, polegający wyświetlanie pionowych artefaktów na brzegach monitora. | Zdjęcie: mat. własny - zrzut ekranuNowy patch poprawia szatę graficzną Windows Search, by wyszukiwarka prezentowała więcej treści - pogodę oraz wiadomości z usługi Bing. Podobno firma z Redmond udostępnia to usprawnienie w ramach testów A/B, a więc nie każdy z niego skorzysta od razu po dokonaniu instalacji. W informacjach o wydaniu czytamy jeszcze o ulepszeniu funkcji kopii zapasowej poprzez MSA (Microsoft Account), który to element trafił do menu Ustawień. Z poziomu Ustawień da się teraz łatwiej zarządzać subskrypcją OneDrive Ciekawym novum jest komfortowy dostęp do Menedżera Zadań z poziomu paska zadań. Po prostu kliknij nań prawym przyciskiem myszy i wybierz odpowiednią pozycję z listy. Masz deja vu? Nic dziwnego - funkcja ta była obecna w Windows 11, jednak usunięto ją przy okazji aktualizacji 21H2 Aby zainstalować łatkę KB5018496, kliknij prawym przyciskiem myszy na Menu Start i wybierz Ustawienia. Z listy po lewej wybierz Windows Update, a następnie przycisk "Pobierz i Zainstaluj" pod aktualizacją zbiorczą. Takie to proste.Źródło: mat. własny