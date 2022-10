Apple iCloud w przeglądarce nareszcie działa jak powinien

Wyczekiwane zmiany.

Nowy iCloud w wersji przeglądarkowej

Chmuraw przeglądarce internetowa to żadna nowość - jest już dostępna w tej formie od dłuższego czasu. Jeżeli masz urządzenia, a z jakiegoś powodu z niej nie korzystałeś w tej postaci, wcale się nie dziwię. Interfejs był do tej pory bardzo prosty, wręcz toporny, a serwis webowy wcale nie zachęcał do interakcji. Ten stan rzeczy właśnie się zmienił, a Apple zaprezentowało wersję beta klienta webowego iCloud, który wygląda znacznie, znacznie lepiej, niż do tej pory.Nowy iCloud, dostępny na razie w formie beta pod adresem beta.icloud.com , wygląda tak, jak webowy iCloud powinien wyglądać od samego początku. Interfejs prezentuje znacznie więcej informacji, a układ kafelek jest konfigurowalny i odzwierciedla priorytety użytkownika. Znacznie łatwiej jest się przełączać pomiędzy aplikacjami dzięki launcherom na stronie głównej i pasku menu.Zmodernizowany przeglądarkowy iCloud to także łatwiejszy dostęp do funkcji, takich jak niestandardowe domeny e-mail i funkcja ukrywania e-maila (Hide My Email). Narzędzie „Odzyskiwanie danych” pomoże odzyskać zakładki, kalendarze, kontakty i pliki iCloud Drive usunięte w ciągu ostatnich 30 dni. Oprócz iCloud Drive możesz przywracać dane z określonych momentów w czasie.Niektóre funkcje nadal muszą być kontrolowane wyłącznie z poziomu sprzętu Apple, w tym funkcje Family Sharing, HomeKit Secure Video i VPN Private Relay.Apple nie podało kiedy udostępni nowy interfejs w stabilnej wersji. Oby jak najszybciej.Źródło: Apple