Smartfony vivo z Androidem 13. Producent wprowadza system Funtouch OS 13

Funtouch OS 13 - co nowego?

Funtouch OS 13 - plan aktualizacji

Najnowszy Android 13 powoli trafia na smartfony poszczególnych producentów. Niedawno aktualizacja pojawiła się na flagowych urządzeniach Samsung z serii Galaxy S22 , teraz swoje plany ujawniło chińskie vivo.System operacyjny Funtouch OS 13 oparty na systemie Android 13 dostępny jest w Europie od 24 października, ale aktualizacja na razie dotyczy wyłącznie flagowego modelu X80 Pro Jak podaje producent, system Funtouch OS 13 oparty na Android 13 daje użytkownikom większą wizualną kontrolę nad ekranem głównym. Funkcja monochromatycznych ikon pozwala zmieniać kolor ikon na ekranie głównym, umożliwiając dopasowanie ich do tapety oraz interfejsu systemowego i interfejsów aplikacji.Pojawiły się ustawienia związane z dostosowaniem kolorów interfejsu systemowego i wbudowanych aplikacji, w tym paneli powiadomień, sterowania głośnością, kalkulatora i zegara. Funkcja ta dobiera odpowiedni odcień kolorystyczny interfejsu aplikacji na podstawie koloru pochodzącego z preferowanej tapety użytkownika.Nowa funkcja przypinania aplikacji pozwala na ochronę ważnych danych, dając użytkownikom pewność zachowania bezpieczeństwa i prywatności. Gdy z urządzenia korzysta inna osoba, dwupoziomowa funkcja przypinania utrzymuje wybraną aplikację na ekranie, uniemożliwiając dostęp do innych aplikacji na urządzeniu.Nowa aktualizacja systemu pozwala również użytkownikom na ukrywanie zdjęć i filmów, a także na sterowanie dostępem aplikacji do konkretnych zdjęć, co zapobiega niepożądanemu wyświetlaniu takich zdjęć na ich urządzeniach jak również wzmacnia ochronę prywatności.Funtouch OS 13 oferuje również ulepszoną funkcję zarządzania aplikacjami iManager, która monitoruje czas używania danej aplikacji. Jeśli aplikacja zbytnio obciąża procesor, użytkownicy mogą ją zamknąć jednym dotknięciem. Funkcja iManager zapobiega też przegrzewaniu się urządzenia poprzez ograniczenie liczby aktywnych aplikacji i regulację taktowania procesora na podstawie funkcji chłodzenia telefonu.Oprócz prognozy pogody na pulpicie znajduje się również karta AQI dla dbających o zdrowie użytkowników, którzy chcą mieć w zasięgu ręki najnowsze informacje o jakości powietrza, w tym szczegółowy indeks PM2,5.Producent postanowił również zaktualizować funkcje zdjęć i wideo. Nowością jest "profesjonalny wizjer" który ułatwia robienie zdjęć dzięki nowemu pierścieniowi stabilizującemu, który łagodzi efekty drżenia dłoni. Nowy system operacyjny może też pochwalić się ulepszonym procesem edycji wideo. Pozwalają one na wyciszenie filmowego dźwięku podczas edycji, a nawet na precyzyjną regulację głośności każdego segmentu wideo, co pomaga w tworzeniu profesjonalnych filmów. W przypadku funkcji dostępności, system oferuje wiele ulepszeń, takich jak korekcja i odwracanie kolorów, a także wyłączanie animacji dla użytkowników o określonych potrzebach, takich jak osoby niedowidzące.System operacyjny Funtouch OS 13 oparty na Android 13 będzie dostępny od 24 października 2022 r., poczynając od modelu X80 Pro. Kolejno, zostanie stopniowo udostępniony szerszemu gronu użytkowników na całym świecie.