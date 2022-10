iPady pełnoprawnymi maszynami do obróbki wideo. DaVinci Resolve wkrótce na iPadOS

Mimo tego, że obecne generacje tabletów z procesorami ARM (szczególnie Apple) mogą mieć naprawdę niezłą moc, to jednak wciąż nie są popularne w roli podstawowego narzędzia do pracy, szczególnie wśród wielu specjalistów. Google, Apple czy Samsung próbują zaklinać rzeczywistość, ale taki stan rzeczy wynika po części z nawyków i różnic w interfejsie, a po części z racji niepełnej biblioteki oprogramowania na Androida czy iPadOS (iOS). Jednak już niedługo użytkownicy korzystający z jednej z popularnych aplikacji do tworzenia materiałów wideo, będą mogli do tego celu używać także iPadów.



Montuj materiały wideo bezpośrednio na iPadzie, wkrótce komputer będzie zbędny do DaVinci Resolve

Do tej pory darmowy DaVinci Resolve i płatny DaVinci Resolve Studio można było zainstalować na systemach z rodziny Windows, macOS i Linux, ale wkrótce ma się to zmienić. Jak poinformowała firma Blackmagic Design, właśnie trwają prace nad przeniesieniem ich flagowego softwareowego produktu na iPady. Ma to nastąpić jeszcze przed końcem 2022 roku, a więc w ciągu maksymalnie nieco ponad dwóch miesięcy.





DaVinci Resolve for iPad nie wywraca wszystkiego do góry nogami, użytkownicy edycji desktopowej powinni się odnaleźć w interfejsie / Foto: Blackmagic Design



Aplikacja będzie miała możliwości zbliżone do komputerowej edycji. Powinna być dostępna do pobrania z Apple App Store za darmo jako DaVinci Resolve for iPad, a doposażona edycja DaVinci Resolve Studio for iPad będzie dystrybuowana po prostu w formie płatnego dodatku do kupna wewnątrz zainstalowanego już DaVinci Resolve for iPad. Popularna konkurencja w postaci Vegas Pro czy Adobe Premiere Pro nie ma swoich natywnych aplikacji na iPady. Choć w przypadku tego drugiego istnieje możliwość połączenia z komputerem i wygodnej edycji na tablecie. Jednak wciąż nie chodzi o bezpośrednie uruchomienie programu na iPadzie, komputer z logiem nadgryzionego jabłka i tak jest niezbędny.

Popularne oprogramowanie zmierza na iPady.