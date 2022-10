WhatsApp - awaria. Komunikator nie działa (25.10.2022)

Komunikatory takie jaksą szalenie użyteczne i pozwalają nam pozostać w stałym kontakcie z bliskimi. Niestety, technologia bywa zawodna, o czym dobitnie przekonali się dziś użytkownicy aplikacji należącej do Meta.WhatsApp nie działa, komunikator stale pokazuje "Łączę", wiadomości nie dochodzą, co się dzieje - takie komentarze możemy przeczytać w sieci. Najwyraźniej mamy do czynienia z globalną awarią WhatsAppa. Alternatywą pozostają zatem tradycyjne SMS'y lub aplikacje typu Messenger, Signal czy Telegram.Raporty rozgoryczonych użytkowników napływają do serwisu Downdetector, który monitoruje status poszczególnych usług w sieci. Zgłoszenia zaczęły pojawiać się dziś, 25 października 2022 roku po godzinie 9:20.