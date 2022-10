Pracownicy Google kpili z trybu Incognito w Chrome. Mógł wprowadzić w błąd miliony

Miks nieodpowiedzialności Google i ignorancji konsumentów.

Powstała niezliczona ilość artykułów na temat tego, co daje tryb incognito w przeglądarce internetowej i dlaczego warto go używać. Niestety, świadomość internautów w tym zakresie jest wciąż bardzo niewielka. Pokazuje to doskonale przykład aż milionowej grupy internautów, którzy złożyli pozew przeciwko firmie Google za tryb Incognito w przeglądarce internetowej Chrome i rzekome fałszywe obietnice dotyczące prywatności. W pozwie żądają oniodszkodowania za wprowadzanie w błąd. Teraz, gdy na jaw wyszły wewnętrzne maile giganta, sytuacja Google mocno się komplikuje.Amerykański sąd cytował na niedawnym posiedzeniu ujawnioną wewnętrzną korespondencję Google, która w sposób jednoznaczny dowodzi, że pracownicy internetowego giganta wyśmiewali funkcję przeglądarki Chrome o nazwie "tryb incognito". Podobno wewnątrz firmy kpiono z pozornej tylko prywatności, jaką oferuję, zwracając przy tym uwagę na charakterystyczną ikonę, która może wprowadzać konsumentów w błąd.E-maile były cytowane w ramach sprawy prowadzonej z tytułu pozwu miliona użytkowników programu Google, wściekłych na to, że Google dawało im– napisał jeden z inżynierów Google w swoim mailu z 2018 roku, przytaczając przy tym konkretne braki w zabezpieczeniach przeglądarki. Inny odpowiedział memem z odcinka programu telewizyjnego Simpsonowie, w którym sobowtór Homera Simpsona, nazwany "Guy Incognito", wyglądał identycznie jak główny bohater serialu, ale z groteskowymi wąsami, garniturem i cylindrem. Inżynier żartował, że kostium

Google mogłoby uczynić tryb Incognito trybem prywatności z prawdziwego zdarzenia

"Spraw, by tryb incognito w Chrome był naprawdę prywatny"

"Jesteśmy ograniczeni w zakresie tego, jak możemy promować Incognito wśród konsumentów, ponieważ nie jest on naprawdę prywatnym trybem. Wymaga to od strony marketingowej naprawdę niejasnego języka i obietnic, które tak naprawdę mogą wyrządzić więcej szkód internautom".

Google może ucierpieć przez bezczynność, ale też głupotę konsumentów

Zdjęcie: zrzut ekranu z serialu SimpsonowieJeżeli chcesz się dowiedzieć co naprawdę daje tryb incognito i czy zapewnia on anonimowość, odsyłamy do naszego wpisu na ten temat. Znajdziesz go poniżej.Według Bloomberga, szef marketingu Google, Lorraine Twohill, wysłał w zeszłym roku e-mail do CEO Google Sundara Pichaia, z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Danych, aby poprosić o zwiększenie prywatności w najpopularniejszej przeglądarce internetowej na świecie.- pisał Twohill w swoim e-mailu.Komunikat witający użytkownika przeglądarki Google Chrome po uruchomieniu trybu Incognito. Zbyt mało czytelny? | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuSędzia orzeknie dziś, 25 października, czy proces będzie kontynuowany. Jeśli Google zostanie uznane za odpowiedzialne wprowadzania w błąd, konsekwencje mogą być dotkliwe - zarówno wizerunkowe, jak i finansowe.E-mail Twohilla i inne dokumenty pracownicze zostały dołączone dokumentów sądowych, które zostaną rozpatrzone we wtorek na sali sądowej w Oakland w Kalifornii.Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że Google nigdy nie ukrywało przed użytkownikami tego, jak działa tryb Incognito. Wręcz przeciwnie, uzyskanie informacji na temat jest naprawdę proste - jak widać na powyższym screenie stosowny komunikat informacyjny jest wyświetlany od razu po uruchomieniu rzeczonego trybu. Niestety, ludzie z roku na rok są coraz bardziej leniwi, a czasem wręcz odporni na możliwość pozyskania jakiejkolwiek wiedzy.Źródło: Bloomberg