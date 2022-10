Aktualizacja iOS 16.1 udostępniona. Debiutują też iPadOS 16.1 i macOS 13 Ventura

Kolejne poprawki dla sprzętu Apple.

iOS 16.1 - dziennik zmian

Odrębne biblioteki pozwalające wygodnie dzielić się zdjęciami i wideo z maksymalnie pięcioma innymi osobami.

Reguły stosowane podczas konfigurowania i dołączania do biblioteki pozwalają łatwo dodawać do niej zdjęcia na podstawie daty zrobienia lub osób, które przedstawiają.

Filtry biblioteki umożliwiają szybkie wyświetlanie zawartości biblioteki udostępnianej, swojej biblioteki osobistej lub obu bibliotek.

Dzięki uprawnieniom oraz udostępnianiu edycji wszyscy użytkownicy mogą dodawać, edytować, oznaczać jako ulubione, uzupełniać podpisami oraz usuwać zdjęcia.

Przełącznik udostępniania w aplikacji Aparat pozwala wysyłać zdjęcia bezpośrednio do biblioteki udostępnianej (zawsze lub tylko, gdy inni użytkownicy biblioteki zostaną wykryci w pobliżu przy użyciu Bluetooth).

Wydarzenia na żywo z aplikacji innych firm są dostępne w polu Dynamic Island oraz na zablokowanym ekranie (modele iPhone’a 14 Pro).

Funkcja udostępniania pozwala bezpiecznie udostępniać z Portfela kluczyki do samochodu oraz klucze do pokoju hotelowego i inne przy użyciu komunikatorów takich jak Wiadomości i WhatsApp.

Obsługa Matter, nowego standardu łączności w inteligentnym domu, umożliwia współdziałanie wielu różnych inteligentnych akcesoriów domowych w różnych ekosystemach.

Lista rozmów w Wiadomościach mogła zawierać rozmowy usunięte.

Zawartość pola Dynamic Island nie była dostępna podczas korzystania z funkcji Łatwy dostęp.

CarPlay mógł mieć problemy z nawiązaniem połączenia podczas korzystania z aplikacji VPN.

Zdjęcie: mat. własny

Największą ze zmian jest innowacja o nazwie Live Activities. To zupełnie nowe interaktywne elementy w postaci na przykładów wyników spotkań na żywo, czasu do przyjazdu taksówki lub nawet czasu pozostałego do dowozu jedzenia, wyświetlane na Dynamicznej Wyspie. Tapnięcie na Dynamic Island powoduje przejście do szczegółów przedstawianych nań treści. Dłuższe przytrzymanie palca - wyświetlenie większej ilości detali.

Modele pozbawione nowoczesnej wariacji na temat notcha prezentują zawartość Live Activities na ekranie blokady.

Co więcej, posiadacze smartfonów iPhone XR, 11, 12 Mini oraz 13 Mini nareszcie otrzymają opcję włączenia procentowego wskaźnika baterii, której z jakiegoś powodu zabrakło w iOS 16.

To uaktualnienie wprowadza udostępnianą bibliotekę zdjęć w iCloud, która ułatwia uaktualnianie rodzinnych zdjęć. Dodaje także obsługę aplikacji innych firm w funkcji Wydarzenia na żywo oraz zawiera inne funkcje i poprawki błędów dotyczące iPhone'a.

Narzędzia Readera są automatycznie ukrywane po rozpoczęciu czytania.

To uaktualnienie zawiera także poprawki błędów dotyczące iPhone'a:

Część funkcji może nie być dostępna we wszystkich regionach lub na wszystkich urządzeniach Apple.