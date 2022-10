Gmail zyskał przydatną funkcję, która znacznie usprawni wysyłanie maili

Klient pocztowy od Google wprowadził istotną funkcję

Ostatnio ułatwiliśmy wysyłanie pojedynczych e-maili do wielu odbiorców dzięki uruchomieniu multi-send w Gmailu. Niezależnie od tego, czy organizujesz duże wydarzenie, czy wysyłasz newsletter do klientów, e-maile z funkcją multi-send wyglądają bardziej profesjonalnie niż przy użyciu masowego BCC. Odpowiedzi zobaczysz również w osobnych wątkach, co ułatwi zarządzanie konwersacjami.

Gmail wzbogacił się właśnie o opcję ułatwiającą wysyłanie tego samego maila do wielu odbiorców jednocześnie. Użytkownicy będą musieli włożyć znacznie mniej wysiłku w np. kreowanie spersonalizowanych pozdrowień skierowanych w stronę konkretnej osoby. Na jakich konkretnie zasadach działa wprowadzona nowość? Gmail dosyć regularnie otrzymuje aktualizacje sprawiające, że konsument musi wykonać znacznie mniej pracy przy pisaniu wiadomości do znajomego czy klienta. Pomagają w tym liczne usprawnienia w postaci m.in. automatycznie sugerowanych wyrazów czy zdań, a także przystępny system wpisywania i wyszukiwania danych wybranych kontaktów. Jak się okazuje, do popularnego klienta pocztowego trafiła właśnie kolejna ciekawa funkcjonalność.Redakcja portalu Android Police zwróciła uwagę na rozpoczęcie procesu implementacji opcji znanej powszechnie jako. Jest to narzędzie przydatne zwłaszcza w przypadku wysyłania masowych maili - pozwala ono na szybką zamianę e-maili czy danych konkretnych odbiorców, podczas gdy treść wiadomości pozostaje niezmienna. Dokładnie takie rozwiązanie zdecydowało się wdrożyć Google.Na razie jego funkcjonalność jest jednak nieco ograniczona.(ikona stosu kopert) dostępnego z poziomu paska narzędzi. Wtedy też pozostaje pisać znak @, co spowoduje wywołanie specjalnego menu rozwijane, z którego można wybierać poszczególne tagi. Mowa tu chociażby o @firstname, @lastname @fullname czy @email.Jak możemy wyczytać na oficjalnym blogu:Wysłanie takiego maila do kilku odbiorców spowoduje, że- nawet jeśli mamy do czynienia ze zbiorową wiadomością. Personalizowane pozdrowienia to dosyć częsty zabieg w biznesowych czy organizacyjnych konwersacjach - dobrze słyszeć, że ich tworzenie w Gmailu zostało właśnie uproszczone.Tagi to oczywiście od dawna istniejąca funkcja w pakiecie Workspace. Znajdziemy ją w m.in. Dokumentach, Slajdach czy Arkuszach Google. Mówimy po prostu o poręcznych skrótach upraszczających niezwykle żmudne procesy - do takich bez wątpienia można zaliczyć ręczne podmienianie imion czy adresów e-mail.Jeśli chodzi o dostępność opisanego wyżej narzędzia, to. Warto więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.Źródło: Android Police, Google