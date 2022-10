YouTube z licznymi nowościami. Zmiany spodobają się użytkownikom

YouTube wprowadził kilka ciekawych funkcji

Źródło: YouTube

YouTube doczekał się właśnie szeregu zmian, które mają poprawić ogólny komfort korzystania z usługi. Użytkownicy mogą spodziewać się przede wszystkim wprowadzenia usprawnień kolorystycznych oraz zwiększenia widoczności poszczególnych funkcji - głównie w obrębie ekranu odtwarzanego wideo. Przegląd najważniejszych nowości znajdziecie poniżej.YouTube dosyć regularnie otrzymuje aktualizacje interfejsu , lecz zazwyczaj nie mamy do czynienia z totalnym przeprojektowaniem - osoby odpowiedzialne za platformę skupiają się raczej na ulepszaniu już istniejących rozwiązań. Tego typu nowości nie zawsze spotykają się z pozytywnym odbiorem przez społeczność, ale coś mi się wydaje, że właśnie zaimplementowane funkcje mogą się niektórym osobom naprawdę spodobać.Przede wszystkim warto wspomnieć o opcji. Uszczypnięcie ekranu w celu przybliżenia wyświetlanego filmu było testowane podczas tegorocznego okresu wakacyjnego - nowość była wtedy dostępna przez ograniczony czas dla osób subskrybujących abonament Premium . Teraz została udostępniona wszystkim i z pewnością przyda się podczas oglądania niektórych materiałów - zwłaszcza takich, gdzie niekoniecznie wszystko widać na pierwszy rzut oka.Podczas oglądania materiałów należy zwrócić uwagę również na, co ułatwi przewijanie klipu do konkretnego momentu. Podczas przeciągania palcem po czerwonym suwaku otworzy się specjalny pasek zawierający widok klatka po klatce. Nie da się ukryć, że mówimy o funkcji, która naprawdę może się przydać we wielu momentach. To rzecz jasna nie koniec ogłoszeń.Zakończyły się również. Jeśli korzystacie z YouTube w wersji mobilnej lub internetowej, to zapewne zauważycie dostosowanie się koloru tła do koloru oglądanego filmu. Dzięki temu granica pomiędzy tłem a materiałem wideo nie będzie aż tak ze sobą kontrastować, co ma uprzyjemnić oglądanie treści - zwłaszcza w momencie aktywnego trybu ciemnego usługi.Jeśli już jesteśmy przy ciemnym trybie, to... właśnie stał się on jeszcze ciemniejszy - i to na wszystkich platformach. Ponadto, otrzymał on nowy kształt i zwiększony kontrast, dzięki czemu jeszcze bardziej się będzie wyróżniał. Korekcie uległy także ikony przycisku "Lubię to", "Udostępnij" oraz "Pobierz - zostały one sformatowane tak, by zminimalizować rozpraszanie uwagi.Pewien czas temu wspominaliśmy również o zaokrągleniu rogów miniaturek filmów - teraz ta zmiana powinna być dostępna u wszystkich użytkowników. Powyższe nowości z kolei są wdrażane seriami, więc niektórzy zobaczą je u siebie już teraz, niektórzy zaś za kilka tygodni czy miesięcy. Warto więc uzbroić się w odpowiednią dozę cierpliwości.Źródło: YouTube