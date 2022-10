Steam znowu to zrobił. Nowy rekordowy wynik jednocześnie zalogowanych graczy

Coraz więcej osób loguje się do Steama

Steam przekroczył kolejny próg jeśli chodzi o liczbę graczy zalogowanych do platformy w tym samym momencie. Około dziewiętnaście godzin temu zanotowano wynik na poziomie 30 milionów osób, co nie zdarzyło się jeszcze nigdy w historii popularnej usługi. Użytkownicy twierdzą, że to jeden z dowodów na rosnące zainteresowanie "pecetowym gamingiem". Czy jest w tym stwierdzeniu nieco prawdy? Steam to bez wątpienia lider jeśli chodzi o cyfrową dystrybucję gier wideo. Nie chodzi tu nawet o przyzwyczajenie graczy czy mniejsze ryzyko wydawnicze. Platforma od Valve po prostu działa lepiej niż wszystkie inne usługi tego typu i założę się, że przyzna mi to sporo osób - zwłaszcza tych, które próbowały korzystać z np. Epic Games Store. Dlatego wcale nie dziwię się, kiedy dostrzegam kolejny rekord w kwestii liczby osób korzystających ze sklepu Gabe'a Newella.Okazuje się, że właśnie przekroczono magiczną barierę, o której spekulowano od dawna. Mowa tu o zanotowaniu niecow jednym momencie. Podawane dane troszkę się od siebie różnią - portal SteamDB informuje o 30,032 mln graczach, natomiast oficjalna strona notowań Steama wskazuje na 30,024 mln. Niezależnie od tego możemy mówić o naprawdę imponującym rezultacie.Ostatni "milionowy" rekord został osiągnięty w styczniu 2022 roku, kiedy to ze Steama korzystało jednocześnie 29 milionów osób. Popularność platformy regularnie więc rośnie i raczej nic nie wskazuje na to, by ten stan rzeczy w najbliższym czasie uległ jakimkolwiek zmianom. Oczywiście warto pamiętać, iż liczba zalogowanych użytkowników nie jest równoznaczna z liczbą internautów faktycznie grających w jakąś produkcję. Ten rezultat zazwyczaj jest znacznie niższy.Jeśli jednak już wspomniałem o grach, to chwilę się przy nich zatrzymam. Podczas rekordowego weekendu (21-23 października). Kolejne miejsca na podium należą natomiast do DOTA 2 oraz PUBG. Tu już w ogóle nie ma mowy o zaskoczeniach - te pozycje od dawna znajdują się bardzo wysoko w zestawieniach dotyczących popularności.Zainteresowanie Steamem to według mnie nieco jasny komunikat odnośnie do preferencji konsumentów i szczerze wątpię, by komukolwiek udało się w najbliższej przyszłości stanąć na drodze gigantowi. Oczywiście - bardzo dobrze, że na rynku pojawia się konkurencja w postaci GOG-a czy Epic Games Store . Czy jednak te platformy są w stanie zagrozić usłudze od Valve? Na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami.Źródło: Valve, SteamDB