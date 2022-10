Polscy użytkownicy smartfonów Samsung mogą już pobierać Androida 13 i One UI 5

Firma Samsung rozpoczęła właśnie proces aktualizacji swoich flagowych smartfonów do Androida 13. Europejscy użytkownicy seriimogą już pobierać najnowszy system wraz z aktualizacją interfejsu One UI 5 Producent obiecał, że aktualizacja pojawi się jeszcze w tym miesiącu, widać zatem, że wszystko idzie zgodnie z planem. Jak twierdzi Samsung, One UI 5 umożliwia większą personalizację i ułatwia obsługę wszystkich urządzeń Galaxy. Paczka danych do pobrania zajmuje ok. 3 GB więc przed pobraniem, warto połączyć się z siecią Wi-Fi.