Polska aplikacja Glaze to dziedzinie cyfryzacji malarstwa

Cyfrowe malowanie technikami dawnych mistrzów

Polscy naukowcy i programiści dokonali przełomowego odkrycia w cyfryzacji malarstwa, po latach badań udało im się odwzorować w sferze cyfrowej proces tworzenia w technice renesansowych mistrzów. Projekt wspiera legendarna galeria Colnaghi - najstarsza i jedna z najważniejszych galerii na świecie, specjalizująca się w sprzedaży dzieł sztuki dawnej do topowych muzeów i kolekcji prywatnych.Aplikacja Glaze została stworzona przez polską firmę technologiczną Well of Art we współpracy z naukowcami z Politechniki Białostockiej w trzyletnim procesie badawczo-rozwojowym, współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Partnerami merytorycznymi projektu były od początku londyńska Fundacja Colnaghi, będąca badawczym skrzydłem galerii pod tą samą nazwą oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.W wyniku tej współpracy powstało cyfrowe narzędzie, które z naukową dokładnością pozwala odzwierciedlić historyczne i fizyczne uwarunkowania laserunkowego malarstwa olejnego - rewolucyjnej techniki, będącej efektem eksperymentów materiałowych i artystycznych mistrzów Renesansu takich jak Jan van Eyck czy Leonardo da Vinci. Polegała ona na nakładaniu na siebie cienkich, mocno rozcieńczonych i przezroczystych lub półprzezroczystych warstw (laserunków), które zmieniają ton lub barwę warstwy poniżej, dając niespotykany wcześniej efekt głębi koloru i przestrzenności form.Dzięki aplikacji malarskiej stworzonej przez Polaków użytkownicy mogą malować w sposób wierny technice dawnych mistrzów, jednocześnie Glaze eliminuje tygodnie oczekiwania na wyschnięcie poszczególnych warstw farby i proponuje proces tworzenia bez sztalugi, pędzla i drogich pigmentów oraz szkodliwych substancji, dzięki czemu jest on dostępny dla szerokiego grona użytkowników. Dzięki opracowaniu oryginalnego modelu matematycznego, który umożliwia optyczne mieszanie barw w świecie cyfrowym, użytkownik przeżywa prawdziwe doświadczenie malarskie.Aplikacją zainteresowały się światowe muzea, które szukają coraz to lepszych sposobów zachęcających do osobistego i twórczego zaangażowania w odbiór sztuki. Projekt wspiera działająca w Londynie, Nowym Jorku i Madrycie najważniejsza komercyjna galerii sztuki dawnej na świecie Colnaghi, istniejąca bez przerwy od 1760 roku. Trwają także już rozmowy z najliczniej odwiedzanymi muzeami świata. W Polsce rozwiązanie testować można w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, gdzie dzieci mogą wziąć bezpłatnie udział w pierwszym interaktywnym programie nauki malarstwa bez użycia tradycyjnej sztalugi, pędzli i farb.