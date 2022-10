Mężczyzna obudził się z rachunkiem 190 tysięcy złotych za Ubera

Co tu się...

Rekordowo drogi Uber

"Zamówiłem Ubera, tak jak robię to zazwyczaj. Przyjechał kierowca, wsiadłem do Ubera i zabrał mnie dokładnie tam, gdzie chciałem jechać. To była maksymalnie 15-minutowa podróż, której koszt miał wynosić od 10 do 11 funtów - kwota jak zawsze miała zostać pobrana z karty debetowej. Kiedy obudziłem się z kacem następnego poranka, ostatnią rzeczą, jakiej się spodziewałem, była opłata w wysokości ponad 35 000 funtów!"

Dlaczego przejazd był taki drogi?

"Wciąż zastanawiam się, w jaki sposób lokalizacja była w ogóle ustawiona na Australię, biorąc pod uwagę, że jest to druga strona globu. Na szczęście Uber od ręki załatwił sprawę, choć nie powiem... stresowałem się przez co najmniej pół godziny"

to kwota stanowiąca równowartość 193 981 złotych. Co można za to kupić? Samochódna sporym wypasie, małe mieszkanie w dużym mieście lub duże mieszkanie w małym mieście lub - jeżeli ktoś ma takową fantazję oczywiście - 64 660 chlebków fitness z Biedronki w cenie 3 złote każdy (polecam i nikt mi za to nie płaci)., 22-letni Brytyjczyk, taką właśnie kwotę zapłacił za 15-minutową przejażdżkę Uberem w Manchesterze.Oliver Kaplan zakończył swoją dniówkę wi zamówił transport do pubu. Skorzystał z aplikacji Uber , by przejechać dystans 6,43-kilometra, dzielący miejsce jego pracy i umówioną lokację spotkania z przyjaciółmi. Apka sugerowała, że na podróż wyda 10-11 funtów (ok. 55-60 złotych). Brytyjczyk zaakceptował tę kwotę, uznając ją za sensowną.Kaplan wypił kilka drinków, wrócił do domu i poszedł spać. Jak wielkie było jego zaskoczenie, gdy rano ujrzał rachunek za przewóz, opiewający na 35 427,97 funtów. Poszkodowany nie dysponował nawet takimi pieniędzmi na swoim koncie.- powiedział Oliver Kaplan dziennikarzowi Manchester Evening News.Oliver szybko skontaktował się z obsługą Ubera poprzez aplikację, aby dowiedzieć się, co w zasadzie się stało. Pracownik Ubera dość szybko znalazł odpowiedź na wątpliwości zszokowanego Brytyjczyka.Z jakiegoś powodu aplikacja uznała, że kierowca zawiózł Olivera Kaplana do... Australii. Przedstawiciel Ubera zmienił opłatę na poprawną - wynoszącą dokładnie 10,73 funta.- stwierdził Kaplan.Źródło: Manchester Evening News