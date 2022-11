Masz iPhone'a i udostępniasz zdjęcia? Sprawdź to ustawienie

Istotna porcja wiedzy.

Od dnia sklepowej premiery smartfonów Apple z seriikorzystam z flagowego iPhone'a 14 Pro Max . Nie ukrywam, że świat urządzeń tego producenta jest dla mnie czymś zupełnie nowym - do tej pory przez lata użytkowałem smartfony z Androidem. Niemal każdego dnia zwracam uwagę na jakąś ciekawą cechę. Tym razem padło na jedną z opcji aplikacji aparatu, której istnienia powinni być świadomi wszyscy użytkownicy produktów Apple. To naprawdę ważne.Smartfony Apple domyślnie zapisują wszystkie zdjęcia wykonane za pośrednictwem aparatów w formacie o nazwie(ang. High-Efficiency Image Files). Fotografie wykonane w tym formacie charakteryzują się wysoką kompresją oraz świetną jakością - parametrami lepszymi niż w przypadku formatu. Ten standard ISO nie jest niestety kompatybilny z urządzeniami z systemem Android.Podczas gdy urządzenia Apple domyślniew trakcie przesyłania ich na sprzęt z Androidem, czasem zachodzi potrzeba zgrania zdjęć w sposób uniemożliwiający automatyczną konwersję. Wtedy to fotografia na urządzeniu innego producenta może w najgorszym wypadku nie otworzyć się wcale, a w nieco lepszym otworzyć z widocznymi artefaktami. Na taki przypadek warto się przygotować i zaznajomić z ustawieniami aparatu w iPhonie.Włącz Ustawienia.Wybierz Aparat.Na liście tapnij na Formaty.Teraz zwróć uwagę na opcję "rejestrowanie". Domyślnie wybrana jest opcja "High Efficiency", co oznacza, że zdjęcia zapisywane są w formacie HEIF, a filmy w HEVC.- głosi komunikat.Co ważne, pomimo zmiany globalnego ustawienia, nagrywanie wideo filmowego, 4K w 60 kl/.s., 1080p w 240 kl./s. oraz HDR zawsze będzie zapisywane w formacie HEVC.Wybierz Najbardziej zgodny, aby zmienić format zapisu.To wszystko. Jeśli nie chcesz zmieniać formatu, upewnij się, że zdjęcia przy wysyłaniu na komputer z Windows, Linux lub Mac są konwertowane na format JPEG.Otwórz Ustawienia.Wybierz Zdjęcia.Znajdź ustawienie o nazwie "Przenieś na Maca lub PC".Sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Automatycznie.Źródło: mat. własny