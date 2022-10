12 lat temu udostępniono Windows Phone 7. Miał odmienić smartfony

Tęsknicie?

Windows Phone 7 chciał odmienić sposób obsługi smartfonów

Windows Phone - tak czy nie?

Przyznam się Wam do czegoś otwarcie: do dziś nie potrafię zrozumieć fenomenu systemui absolutnie nie dziwi mnie to, że Microsoft odniósł tak spektakularną porażkę w świecie mobilnych systemów operacyjnych. Niemal dokładnie 12 lat temu,, gigant z Redmond udostępnił Windows Phone 7. Reboot OS-u rozwijanego z myślą o smartfonach był czymś co zadebiutowało zdecydowanie zbyt późno, ale jednocześnie czymś, na co użytkownicy nie byli gotowi.wymuszał na konsumentach nowe podejście do korzystania smartfona. Interfejsmocno przypominał odtwarzacze muzyczne Zune, które z kolei czerpały garściami z UI Windows Media Center. Język projektowy wykorzystujący fonty Helvetica i Segoe WP miał wyglądać czysto i nowocześnie.stawiało na kafelki, które dla jednych były przepiękne, a dla innych... toporne. Interfejs Metro UI szybko ewoluował w coś, co naśladowało UI znane z chłodno przyjętego Windowsa 8. Wszystko za sprawą naruszenia znaku handlowego niemieckiej firmy Metro AG.System Windows Phone 7, bazujący na jądrze, w porównaniu do iOS i Androida był powiewem świeżości. Miejsce tapet zajęły motywy oraz wszechobecne kafelki z podglądem powiadomień lub zawartości folderów i aplikacji., czyli "żywe kafelki" stały się później przekleństwem Windows 8, czymś znienawidzonym przez większą część użytkowników. WP7 podzielił konsumentów, a wielu zarzucało, że interfejs nie jest intuicyjny w obsłudze i wręcz toporny.Metro UI można było kochać albo nienawidzić - ja zaliczałem się do drugiej grupy. A Ty?Windows Phone 8 udostępniono jesienią 2012 roku, a wśród zmian było jądro NT z Windows 8, wielozadaniowość, czy nawet wsparcie dla DirectX. Nareszcie wprowadzono nowy ekran startowy, obsługę ekranów 720p, kart pamięci micro SD, NFC i nawigacji offline. Sami widzicie, że na niektóre funkcje trzeba było czekać absurdalnie długo.21 stycznia 2015 roku Microsoft porzucił markę Windows Phone, a system zastąpił Windows 10 Mobile. Co było dalej, sami wiecie. Zakończenie wsparcia technicznego dla Windows 10 Mobile nastąpiło 14 stycznia 2020 roku.Spoglądając dwanaście lat wstecz trudno nie odnieść wrażenia, że Metro UI na Windows Phone 7 znacznie wyprzedziło swoje czasy. Niektórzy użytkownicy smartfonów dziś chcieliby takiego smartfona z Windowsem, pomimo że wtedy spoglądali na tego rodzaju urządzenia z przymrużeniem oka. Czy faktycznie wśród Was jest ktoś, kto tęskni za Windows Phone w którejkolwiek jego postaci?Źródło: mat. własny / zdjęcie otwierające: GSMArena