KAMI 2 - kolorowy wycisk dla umysłu (recenzja gry)

Świetnie wykonany tytuł pełen łamigłówek.

KAMI 2 – oryginalna gra logiczna

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,09 zł-45,99 zł za element / Android: 7.0 i nowsze

Gry logiczne to specyficzny gatunek. Nie muszą bowiem oszałamiać oprawą graficzną czy niezwykle skomplikowaną rozgrywką. Ich atrakcyjność najczęściej tkwi w prostocie - satysfakcja z rozwiązywania łamigłówek i przechodzenie kolejnych poziomów potrafi wciągnąć na długo.Dobrym przykładem jest KAMI 2. Mamy tu do czynienia z minimalistycznym tytułem logicznym. Nasze zadanie - przynajmniej w teorii - jest łatwe i polega na wypełnieniu planszy jednolitym kolorem.Za każdym razem musimy jednak zmieścić się w określonej liczbie ruchów. Każdy kolejny poziom podnosi poprzeczkę, pojawia się więcej kolorów i są coraz bardziej porozrzucane. W trakcie gry nie możemy cofać wykonanej akcji. Wszystko to sprawia, że gra wymaga skupienia, wprawy i odpowiedniej strategii - nie ma mowy o przypadkowym uderzaniu palcem w ekran. Do naszej dyspozycji jest ponad sto poziomów, codzienne wyzwania i niezliczone łamigłówki przygotowywane przez graczy (sami również możemy stworzyć poziom).Gra nie męczy reklamami, a mikropłatności służą jedynie zdobywaniu dodatkowych podpowiedzi. To bardzo uczciwe podejście.Minusy? Interfejsowi brakuje płynności. Przyciski w samej grze mogłyby również zostać zaprojektowane nieco lepiej (są dość stłoczone jak na standardy mobilne). Nie są to jednak kwestie psujące dobrą zabawę.A zabawy akurat jest tu co nie miara. KAMI 2 to dobrze wykonana gra logiczna. Przyjemna grafika cieszy oko, a poziom trudności daje sporo satysfakcji. Polecam.